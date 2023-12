Scuola, gara di plogging per raccogliere rifiuti

Sono i piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza: è con questo spirito che la call to action di #abbiamonelcuore si è estesa ormai a tutta la provincia di Modena.

Il concorso che premia i gesti virtuosi per l’ambiente, promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali, continua a raccogliere adesioni da parte di cittadini, associazioni e imprese che si mettono in gioco con le loro idee orientate alla sostenibilità.

Una delle proposte candidate al concorso – che dopo il successo ottenuto a Modena e nel Distretto Ceramico coinvolge ora i comuni limitrofi al capoluogo, Terre di Castelli e Appennino – giunge dall’Istituto Comprensivo di Sestola, dove il Gruppo genitori ha organizzato una gara di "plogging" che coinvolgerà bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni: si tratta di una corsa per raccogliere i rifiuti in strada e conferirli correttamente. "La parola ’plogging’ – spiega Sara Gherardini (nella foto in alto a destra), portavoce del Gruppo genitori delle scuole di Sestola – ha origini svedesi. È infatti composta dalla fusione del sostantivo inglese ’jogging’ e da quello svedese ’plocka upp’, che significa ’raccogliere’.

Dal momento che i nostri insegnanti sono sempre stati molto sensibili nel proporre attività per promuovere la raccolta differenziata, abbiamo pensato a questo progetto per incentivare lo sport tra gli alunni, trascorrere una giornata divertente e, allo stesso tempo, aiutare il pianeta".

"Nello specifico – prosegue Gherardini – gli allievi di tutte le classi saranno divisi in squadre e lunedì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra, dopo un breve riscaldamento andranno a raccogliere i rifiuti insieme ai loro insegnanti. Al termine della corsa, ogni gruppo peserà i rifiuti ed effettuerà il calcolo di conversione per comprendere quanta anidride carbonica è stata risparmiata grazie a questo sforzo".

Il progetto riguarderà tutti gli alunni del Comprensivo di Sestola: i 18 bambini della fascia 3-5 anni iscritti alla scuola dell’infanzia, i 77 della primaria e le cinque sezioni delle medie. "La location deve essere ancora scelta – chiarisce Gherardini – e dobbiamo ancora stabilire se correremo nei pressi della scuola o nella zona del castello di Sestola: a breve arriveranno gli aggiornamenti.

In ogni caso, si tratta di un progetto con cui i nostri figli possano imparare a fare la raccolta differenziata mentre svolgono attività fisica e si divertono insieme ad altri bambini e ragazzi".

"La cosa che apprezziamo di più – conclude la referente del Gruppo genitori – è che questa idea è replicabile, può infatti diventare il punto di partenza per varie iniziative di diversi istituti di tutta la provincia".

Jacopo Gozzi