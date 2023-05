Scuola imbrattata dai no vax: "Atto vile"

Una serie di scritte dai contenuti ‘no vax’, e non solo, sono comparse ieri nelle prime ore del mattino sulla scuola elementare S. Agostino in via La Spezia 21 a Sassuolo.Tracciate con vernice rossa su tutte le mura perimetrali dell’edificio, le scritte a caratteri cubitali contestano non solo i vaccini ma anche l’identità digitale. Ma ad interrogare i genitori e la comunità intera è soprattutto la doppia W cerchiata – marchio già emerso su altri edifici della nostra provincia e che indicherebbe il gruppo ’ViVi’ – apposta su tutta una facciata laterale dell’edificio, raggiungendo così circa i 9 metri di altezza, e che dunque farebbe dedurre che i vandali abbiano agito con l’aiuto di una scala doppia. Le indagini sono in corso. "Speriamo che i Carabinieri riescano ad identificare i responsabili – afferma il sindaco Francesco Menani – . Questo è un atto senza se e senza ma". Più diretto è invece il vicesindaco Alessandro Lucenti, che su Facebook scrive: "Imbrattare una scuola è un atto da vili. Non vedo l’ora di vedervi davanti al nostro edificio a pulire e spero che la condanna sia esemplare". I tecnici della Provincia dovranno invece effettuare i sopralluoghi per la stima dei danni e i relativi costi di ripristino, che potrebbero essere ingenti. Intanto, ieri mattina, alle maestre è spettato un ruolo importante: spiegare ai piccoli alunni il deprecabile episodio che ha coinvolto la loro scuola. "E’ un atto vandalico ai danni di una comunità scolastica che accoglie bambini dai 6 ai 10 anni – sottolineano la preside Loredana Bilardi e la dirigente di plesso Cecilia Venturelli – . Nostro malgrado abbiamo dovuto trattare l’argomento, soprattutto nelle classi dei bambini più grandi che hanno visto e colto la gravità del fatto, in una lezione di educazione civica. Siamo partiti da ciò che rende bella la nostra scuola e il nostro quartiere, arrivando a ciò che invece lo danneggia, come queste scritte". Da riflessioni e domande nate tra i banchi, "si sono chiesti il perché sia capitato a loro che sono piccoli e lontani da queste cose" aggiunge Venturelli.

Ai bambini sono poi state distribuite le bolle di sapone: "Danno la sensazione che le cose brutte possano volare via. Vedere i bambini correre in mezzo a queste scritte orribili ha dato l’immagine dell’inno alla vita, e della purezza che conservano".

Sulle scritte indagano i carabinieri anche tramite eventuali filmati delle telecamere.

"Al di là del messaggio, perché imbrattare gli edifici pubblici e colpire una scuola elementare? – chiede Teresa Rivi, mamma di una bambina in seconda elementare –. La scuola è una seconda casa per i bambini e vederla deturpata con queste scritte rosse potrebbe aver angosciato qualcuno".

Ma c’è anche chi spera di vedere ripulito l’edificio proprio dai suoi stessi vandali. "Ho fiducia nelle forze dell’ordine – conclude nonno Gianni, che attende il nipotino fuori dall’istituto – mi piacerebbe vedere i colpevoli cancellare queste sciocchezze".

Ylenia Rocco