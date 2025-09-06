Scuola, inaugura la nuova primaria di Braida

La lunga marcia è finita. O meglio, finirà tra una settimana esatta: sabato 13 settembre, dalle 10, verrà infatti inaugurata la nuova Vittorino da Feltre, che va a sostituire l’attuale sede del plesso scolastico, collocato in via XXVIII settembre. Siamo sempre nella zona di Braida, e proprio al quartiere e alle famiglie che lo abitano è dedicata la giornata inaugurale della nuova struttura che, dopo la mattinata ‘istituzionale’ con benedizione dell’edificio, visita ai locali e annesso momento musicale della banda cittadina, nel pomeriggio si sposta all’esterno, coinvolgendo con giochi e animazione anche il parco ‘Le Querce’, attiguo all’area cortiliva scolastica. "Si conclude un lungo percorso – il commento di Maria Savigni e Maria Raffaella Pennacchia, rispettivamente assessori alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici – che da’ una nuova scuola, moderna e funzionale, al quartiere Braida".

La nuova scuola, tra l’altro, sorge sull’area che prima ospitava l’ex mensa San Carlo, uno dei tanti edifici in stato di degrado che caratterizzavano la zona e oggi, dopo anni di lavoro che hanno coinvolto più Amministrazioni nel corso degli anni, vengono finalmente riqualificati. Poco distante sorge infatti il comando della Polizia Locale, anche quello edificato sulle ceneri di un ‘palazzaccio’, il ‘San Matteo’, che face parlare parecchio di sé prima di essere demolito. Tornando alle ‘nuove’ Vittorino e detto che il ‘vecchio’ edificio verrà o venduto o utilizzato come sede di circoli o associazioni, resta da aggiungere come il ‘lungo percorso’ cui alludevano i due assessori cominciò nel 2015, con una richiesta di finanziamento confermata, tuttavia, solo nel 2018.

I lavori sono cominciati nella primavera del 2023, dopo la laboriosa demolizione della ex mensa San Carlo: di poco inferiore ai 4,5 milioni di euro la spesa complessiva, cofinanziata dalla Regione (1,7 milioni) e dal Ministero (poco meno di un milione) oltre che dal Comune, che ha aggiunto gli 1,6 milioni che mancavano accendendo un mutuo. La scuola, che potrà ospitare fino a 250 alunni, sarà a ad emissioni quasi zero, all’avanguardia sia dal punto di vista dell’antisismica che dalla sostenibilità, con impianto fotovoltaico ad accumulo e si propone di diventare, una volta realizzata, una sorta di ‘civic center’, complici anche spazi aperti alla cittadinanza e una palestra fruibile anche in orario extrascolastico. Lunedi 15 settembre, in occasione dell’avvio ufficiale delle lezioni, inaugurerà simbolicamente il nuovo anno scolastico a Sassuolo.

s.f.