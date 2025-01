Scuola incendiata dai vandali: "Oggi chiusa, riapre domani. Bimbi ospitati in altre strutture"

Erano al lavoro anche ieri i tecnici e i vigili del fuoco per ripristinare la centrale termica della scuola dell’infanzia di San Damaso, rimasta seriamente danneggiata a seguito di un incendio esploso sabato sera. La scuola anche nella giornata di oggi resterà chiusa e l’apertura è prevista per domani.

Intanto alunni ed educatrici dell’infanzia di via del Giaggiolo sono stati ’ospitati’ nel frattempo presso Istituti scolastici vicini. Il settore servizi educativi del Comune ha individuato due sedi alternative per garantire il servizio di scuola dell’infanzia. Gli alunni di 3 e 4 anni sono stati accolti nei locali della scuola convenzionata di nido/infanzia Mamitù, in Strada Scartazza mentre i bimbi di cinque anni svolgeranno l’attività educativa nei locali appositamente predisposti presso la Primaria Begarelli. Agli alunni hanno garantito lo stesso personale comunale della scuola di infanzia, così come il servizio di ristorazione scolastica. Ovviamente le famiglie saranno aggiornate tempestivamente sui tempi di ripristino dell’impianto di riscaldamento e sulla riapertura della scuola.

Sono in corso accertamenti per individuare il piromane. Ignoti hanno appiccato il rogo ad un cassonetto per la raccolta della plastica e le fiamme hanno causato danni alla centrale termica della scuola. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 e sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che hanno lavorato circa due ore per riuscire a domare le fiamme. Contemporaneamente i tecnici di Hera si sono messi subito al lavoro per ripristinare il riscaldamento e consentire ai sessanta alunni della scuola di rientrare il prima possibile. I bimbi rientreranno sicuramente domani, dopo il grande lavoro svolto da pompieri e tecnici anche per tutta la giornata di ieri. Ora sono in corso appunto indagini per individuare le cause del rogo.

Il rogo ha causato non solo la chiusura temporanea della scuola, ma anche ingenti danni: infatti l’incendio si è allargato anche ad un lampione, al segnale verticale di sosta per disabili e ad un veicolo in sosta nei pressi.