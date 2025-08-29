Scuola, le mamme:: "Si alla settimana corta"

Si avvicina l’inizio di un nuovo anno scolastico e a Pievepelago entra nel vivo la richiesta di 133 genitori di alunni dell’alto Frignano (aderenti ad un neocostituito comitato) per la richiesta della settimana scolastica corta (da lunedì a venerdì) per la scuola secondaria di primo grado. "L’Amministrazione – dice una nota – non si oppone ad un’eventuale proposta di orario che preveda la settimana corta, pur ritenendo prioritarie alcune considerazioni legate al contesto territoriale e logistico in cui si inserisce il nostro istituto: la morfologia territoriale è complessa, con numerose frazioni abitate da famiglie con figli in età scolare. La gestione del servizio di trasporto scolastico richiede un’attenta pianificazione per garantire la frequenza scolastica a tutti gli ordini di scuola: una parte viene gestita dal Comune stesso con mezzi e personale propri, un’altra è gestita dal trasporto pubblico di Seta. A differenza degli altri, nel nostro comune -prosegue la nota- sono attivi tutti i cicli scolastici: dal nido d’infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. Attualmente, è stato raggiunto un delicato equilibrio tra gli orari di tutti i plessi, sia comunali sia dei territori limitrofi, che consente di ottimizzare i servizi di trasporto in modo sostenibile. Dopo attente e approfondite valutazioni circa i vari orari proposti dal comitato genitori per la settimana corta e già in essere presso altri istituti scolastici nei quali non è previsto il rientro a scuola per la giornata di sabato -chiarisce il Comune- si è giunti alla conclusione che l’unica alternativa applicabile alla nostra delicata realtà sia l’inserimento di due pomeriggi per sopperire alle ore non effettuate nella giornata del sabato senza modificare gli orari di ingresso e di uscita (ad eccezione degli orari pomeridiani). Resta inteso che la nuova organizzazione dovrà essere condivisa tra istituzione scolastica, famiglie e tutti gli altri soggetti coinvolti nel senso che nell’eventuale nuova scelta dovranno essere chiari i risvolti sia positivi sia negativi come i possibili maggiori costi relativi al trasporto scolastico e alla mensa".

g.p.