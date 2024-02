Scuola, l’odissea delle iscrizioni: "Serve subito un incontro pubblico"

La chiusura delle iscrizioni alle scuole superiori è prevista il 10 febbraio alle 20 e, a Modena, prosegue la battaglia dei comitati genitori affinché ogni alunno possa frequentare l’istituto secondario di secondo grado che ha scelto. In una lettera del 15 dicembre, a cui è seguito un sollecito il 20 gennaio, i genitori chiedevano alle istituzioni coinvolte nel processo di iscrizione un incontro in presenza per discutere i criteri d’ammissione delle scuole superiori che, a loro dire, minano il diritto allo studio degli studenti e rischiano di incentivare la dispersione scolastica. Ad oggi, l’unica risposta giunta alle istanze dei genitori, risulta firmata da Veronica Tomaselli, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale in ambito territoriale di Modena e afferma che "è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione non solo delle risorse di organico, ma anche del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili" pertanto, soltanto al termine delle procedure d’iscrizione sarà definita l’attribuzione delle dotazioni organiche per ogni istituzione scolastica della Provincia. Al termine della risposta arrivata ai genitori, una rassicurazione: "L’Ufficio scrivente – le parole del comunicato – porrà la massima attenzione al fatto che tale processo si svolga nei tempi prescritti, collaborando con le altre parti istituzionali al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti".

Una risposta che non soddisfa i comitati genitori degli istituti comprensivi di Modena e Nonantola. "La voce di innumerevoli famiglie – si legge nella risposta dei genitori – è rimasta inascoltata, cosa che francamente ci ha lasciato allibiti e con l’amaro in bocca". Le famiglie ribadiscono la necessità di un incontro pubblico con tutte le parti coinvolte.

"Ecco perché – spiega il comunicato – chiediamo a questo incontro pubblico, da organizzare prima possibile, la presenza del sindaco di Modena, del vicario del direttore dell’ufficio scolastico regionale, – in quanto il posto da direttore è vacante dal novembre 2023 –, della dirigente ufficio scolastico in ambito territoriale, del presidente della Regione Bonaccini e, possibilmente, di un rappresentante del Ministero dell’Istruzione". I genitori hanno chiesto, inoltre, che partecipino all’incontro anche i presidi degli istituti superiori di Modena.