Scuola, l’officina delle competenze per un nuovo modo di apprendere

E’ stato inaugurato presso l’Istituto Comprensivo Fiorano Modenese 1, per l’a.s. 202324, il progetto sperimentale "Officine delle competenze" con l’attivazione di nuove modalità didattiche e organizzative in grado di migliorare le competenze in uscita degli alunni. L’obiettivo, attraverso una trasformazione degli ambienti scolastici e della pratica di insegnamento, è quello di trasformare gli alunni in soggetti attivi, motivati e partecipi della costruzione del loro sapere al fine di migliorare il loro rendimento scolastico. "Già a partire dal periodo Covid, abbiamo studiato le avanguardie educative e i docenti si sono formati per proporre un nuovo modo di fare didattica svincolato dalle pratiche tradizionali – spiega la Dirigente Scolastica Simona Simola (nella foto) - che mette gli alunni al centro dell’esperienza scolastica e in cui il processo di insegnamento-apprendimento diventa più significativo, sostenibile e sociale, grazie anche all’uso consapevole delle tecnologie". Nella scuola primaria l’Officina delle competenze è stata attivato nelle classi prime in cui i bambini possono lavorare da soli o in gruppo utilizzando i materiali presenti nelle aule, da quaderni e matite a chromebook e digital board. Nella secondaria di primo grado la "Officina delle competenze" si realizza invece in spazi di apprendimento attivi dedicati ad un’unica disciplina tra i quali sono i ragazzi a spostarsi durante i cambi d’ora. "Gli studenti diventano sempre di più soggetti attivi e positivi di una formazione in cui il ‘fare’ diventa determinante – continua la Dirigente - superando i modelli formativi di tipo trasmissivo della didattica esclusivamente frontale, per lasciare spazio anche ai processi collaborativi, di brain-storming, ricerca, peer-teaching, rielaborazione, presentazione".

l. c.