Scuola Marconi, taglio del nastro

Appuntamento speciale oggi a Castelfranco Emilia. Alle 10,30, all’istituto comprensivo Marconi di via Guglielmo Marconi 1, si svolgerà la cerimonia inaugurale del rinnovato istituto comprensivo, che è attivo dal gennaio scorso dopo lavori di riqualificazione che, tra varie vicissitudini (Covid, aumento dei costi dei materiali e dell’energia, etc.), sono iniziati alla fine del 2019 e sono proseguiti fino alla fine del 2023. Interverranno per l’occasione il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano, la dirigente scolastica Cristiana Carli e l’assessora alla scuola del Comune, Rita Barbieri. Dopo la cerimonia inaugurale seguirà il taglio del nastro e una visita agli spazi interni della scuola con descrizione dei lavori effettuati. L’evento si concluderà con un momento conviviale di festeggiamento. La riqualificazione è costata circa 5 milioni di euro, finanziati dal bilancio.