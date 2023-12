Scuola materna Andersen al freddo: "Valuteremo se tenerla chiusa"

La scuola materna Andersen è al freddo e, al momento, ancora non si sa se lunedì sarà aperta o meno. A sollevare pubblicamente la questione è il consigliere di opposizione Angelo Pasini, che a nome degli altri gruppi di minoranza denuncia: "Infanti al freddo e al gelo…come bambino Gesù! Succede a Vignola, alla scuola materna "Andersen" di Via Pace, dove alcuni genitori ci riferiscono che da due settimane i termosifoni o sono freddi o, quelli funzionanti, appena tiepidi, con la temperatura nelle aule che non supera i 16 gradi. Totalmente inadeguata rispetto ai parametri fissati dall’articolo 3 del DPR 16 aprile 2013. Peggio ancora – prosegue il consigliere – ci sono i bagni senza acqua calda sanitaria, condizione inaccettabile considerata l’utenza scolastica nel suo complesso, a cui vanno garantite condizioni igieniche e di comfort ambientale perfette". Poi attacca: "Ci dicono di amministratori irreperibili e difficoltà a ricevere ragguagli puntuali dai referenti dell’ufficio tecnico comunale. Confidiamo in un intervento celere e risolutivo, con la massima priorità".

Da parte dell’amministrazione comunale replicano: "Poco più di una settimana fa, la scuola ha avvertito l’Ufficio tecnico che il riscaldamento non funzionava in maniera ottimale, anche se non era comunque una situazione di emergenza. Le Andersen sono riscaldate tramite il teleriscaldamento, quindi è stata avvertita la ditta che lo gestisce, Vignola Energia. Dopo verifiche tecniche, è risultato che il problema era in uno dei cosiddetti "scambiatori di calore". La ditta ha provveduto ad ordinare il pezzo in questione presso il produttore, una società di Brescia. Oggi alcuni genitori hanno contattato l’Amministrazione per segnalare che nella giornata odierna (ieri, ndr) la temperatura, in alcune parti della scuola, non era più adeguata. Alla dirigenza della scuola e ai genitori abbiamo spiegato che siamo in attesa che arrivi il pezzo per poter riparare il guasto. Secondo le indicazioni al momento in nostro possesso l’arrivo è previsto per lunedì. Valuteremo insieme alla dirigente scolastica e ai rappresentanti dei genitori se ci siano le condizioni per aprire la scuola lunedì, se tenerla chiusa o se trovare, eventualmente, una situazione temporanea dove accogliere i bambini".

Marco Pederzoli