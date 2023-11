Scuola materna, ecco il maxi progetto

L’amministrazione comunale ha avviato la messa in sicurezza e l’adeguamento energetico di tutte le materne locali, sia della scuola materna pubblica "Il Girotondo", che conta 98 bimbi, che di quella privata convenzionata "Maria Assunta" dell’Opera Pia Fregni, che ne ha 32. Sarà un intervento molto complesso, che terminerà solo nel febbraio 2025 e che comporterà una spesa di 2,882 milioni di euro. "Con questo duplice intervento – fa sapere il sindaco Sauro Borghi – avremo riqualificato tutta la zona dove ci sono le due materne, efficientandole dal punto di vista energetico. Saranno gli ultimi interventi che l’amministrazione fa sulle scuole, dopodiché in questi anni potremo dire di essere riusciti a dare scuole nuove, antisismiche e efficientate al 100%. E per 30 anni speriamo San Prospero non avrà più bisogno di fare ulteriori interventi sulle scuole".

Il via ai lavori è stato dato il 30 ottobre, quando la ditta C.M.A. Costruzioni di Bologna, che ha l’appalto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola materna paritaria "Maria Assunta", ha iniziato la demolizione di una parte critica del fabbricato, circa 300 mq, che verranno poi ricostruiti come verrà altresì rifatto tutto il tetto della struttura. L’amministrazione ha potuto programmare queste opere in forza di un contratto di comodato per l’uso di un’aula, potendo così fare richiesta e ottenere 1,3 milioni dalla Regione che le consentiranno di rispondere a tutte le esigenze, di assecondare le richieste di frequenza alle scuole materne e di poter programmare il successivo intervento relativo alla materna pubblica. "L’Opera Pia – spiega Borghi – non avrebbe avuto le risorse per un intervento del genere perché avevano già fatto un primo intervento di messa in sicurezza propedeutico a un successivo intervento". L’obiettivo e cronoprogramma dell’amministrazione prevede che nel 2024 si finisca la sistemazione della scuola paritaria, dove poi verranno spostati tutti i bambini anche della "pubblica" e, subito a seguire, partire coi lavori della materna pubblica, che inizieranno a giugno 2024 e finiranno nel febbraio 2025.

Alberto Greco