Sergio Gioli
Modena
CronacaScuola Muratori, lavori finiti. Tutti gli studenti tornano in sede
5 set 2025
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
Scuola Muratori, lavori finiti. Tutti gli studenti tornano in sede

Vignola, chiuse le aule della succursale ex Barozzi. La via Di Vittorio vietata alle auto. in coincidenza della campanella. .

Per approfondire:

Già dal primo giorno di scuola, il 15 settembre, le classi delle medie Muratori che si trovavano nella succursale delle ex Barozzi potranno iniziare le lezioni nella sede centrale. Lo annuncia una nota dell’amministrazione comunale: "Procedono secondo il cronoprogramma i lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico. In mattinata (ieri, ndr), la ditta incaricata ha consegnato il blocco delle aule interamente riqualificate che sono situate al piano terreno e al primo piano (più un’aula del secondo piano). L’incontro è stato anche l’occasione per eseguire un sopralluogo nell’immobile e verificare lo stato di avanzamento del cantiere. Il fatto che le aule al piano terra e al primo piano siano già state rinnovate, compresi i servizi igienici al servizio degli alunni e del personale, consentirà già dal 15 settembre, primo giorno di scuola, il ritorno nella sede centrale delle classi che erano state spostate nella succursale, proprio a causa dei lavori".

Ci sono inoltre altre novità. "Verrà ripristinato, sempre entro il primo giorno di scuola – prosegue la nota - anche l’ingresso da via Di Vittorio che, grazie all’ausilio degli assistenti civici, torna ad essere "strada scolastica", ovvero chiusa al traffico veicolare in coincidenza con l’ingresso e l’uscita dei ragazzi dalle lezioni. Una parte delle classi, comunque, sulla base delle indicazioni della scuola, continuerà ad entrare da via Resistenza.

Secondo il cronoprogramma dei lavori, entro la fine del mese di ottobre verranno consegnate all’uso scolastico anche tutte le aule situate al secondo piano dell’immobile. A quel punto, il cantiere rimarrà circoscritto al blocco centrale di collegamento tra le due ali dell’edificio, lavori che, comunque, arriveranno a conclusione entro dicembre. Tra i lavori conclusi anche il rifacimento dell’impianto di riscaldamento dell’aula di musica".

Marco Pederzoli

