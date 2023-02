Scuola musica, oggi flash mob inaugurale

Pomeriggio di festa a Mirandola per il taglio del nastro della rinnovata struttura di via Fermi 3, sede della Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli", resa più moderna e attrezzata dopo la ristrutturazione. L’appuntamento, che avrà inizio a partire dalle ore 15, sarà accompagnato da un colorito e spettacolare "flash mob" che vedrà protagonisti musicisti e cantanti della Banda giovanile "John Lennon", della Filarmonica "Andreoli" e del coro "Città di Mirandola". A rendere ancora più sentito questo appuntamento contribuirà la presentazione del murales realizzato dall’Artista Diavù (David Vecchiato) e dedicato a Carlo e Guglielmo Andreoli, raffigurati assieme alla "musa", che compare sulla facciata di ingresso della scuola. Il progetto ha tenuto conto della volontà di fare di questo luogo un centro di aggregazione giovanile all’avanguardia che permetterà ai giovani musicisti di potersi esercitare utilizzando il meglio della strumentazione musicale, in un contesto vivace ed artisticamente stimolante. A tutti i presenti sarà offerta, altresì, la possibilità di visitare la struttura, riqualificata nei suoi spazi. Presenti all’inaugurazione, in rappresentanza dell’amministrazione, la vice sindaca Letizia Budri e l’assessora alla Cultura Marina Marchi, che con i loro saluti precederanno l’intervento pronunciato per l’occasione dalla Presidentessa della Fondazione della Scuola di Musica Elena Malaguti.

Alberto Greco