"Scuola, orari flessibili per aiutare le famiglie"

La nuova sezione da 20 posti presso le Rodari e l’attivazione di nuove convenzioni con i nidi privati (altri 25 posti) che hanno aumentato le disponibilità sono (solo) il primo passo. Altro, in tema di istruzione, è in agenda: il punto lo fa l’assessore Maria Savigni, spiegando come "vogliamo sostenere la genitorialità, e offrire servizi di supporto alla natalità attraverso la conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro e con servizi più flessibili, che vadano incontro alle famiglie, alle loro esigenze e ai loro bisogni". Oggi, grazie a risorse comunali, fondi della Regione e bonus INPS, la frequenza gratuita ai nidi riguarda circa il 65% delle famiglie sassolesi, e le rette sono ridotte per tutti gli utenti con Isee sotto i 29.134 euro. "Risultati – dice Savigni - che vogliamo migliorare. Nei prossimi mesi – aggiunge l’assessore – l’obiettivo sarà la riorganizzazione dei servizi nido, uno strumento fondamentale per sostenere le famiglie e un’occasione di crescita e di socializzazione per tanti bambini".

L’idea è un progetto educativo 0-6 anni, che faccia interagire nidi e primarie tra di loro, coinvolgendo associazioni sportive e culturali. "La scuola – prosegue Savigni - deve diventare sempre più un elemento aggregatore. Da qui i tanti progetti offerti alle scuole che si affiancano al sostegno dell’inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità, attraverso il supporto del Personale Educativo Assistenziale e alle attività dei Gruppi Educativi Territoriali. Un altro impegno che ci assumiamo – chiude Savigni – è rafforzare e coordinare le attività orientamento attivate già dalla scuola di base, favorendo attraverso il Tavolo Scuola Distrettuale scelte consapevoli, con la promozione della conoscenza e della valorizzazione dei percorsi ITS (Istituti tecnici superiori) e IFTS, ovvero l’Istruzione e formazione tecnica superiore.

Stefano Fogliani