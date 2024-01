Scuola più bella e accogliente: "Ritenteggiata la ’Primo Levi’"

Approfittando delle festività natalizie dei giorni scorsi, l’Ufficio tecnico del Comune di Castelvetro di Modena ha provveduto al completo tinteggio della scuola Primo Levi, nel capoluogo. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione castelvetrese, che spiega: "La scuola primaria Levi ospita oltre 300 studenti e proprio pochi giorni fa è stato inaugurato il cortile appena riqualificato. Le scuole ben curate sono importanti poiché creano un ambiente positivo e stimolante per gli studenti, promuovendo l’apprendimento e il benessere. Un ambiente accogliente può favorire la motivazione degli studenti, migliorare la concentrazione e contribuire a una cultura scolastica positiva".

La vicesindaca Giorgia Mezzacqui aggiunge: "Ringrazio l’Istituto Comprensivo di Castelvetro: la collaborazione con loro è costante, spesso ricevo utili sollecitazioni e suggerimenti. Insieme ai docenti fondamentale è il dialogo con il Consiglio di istituto e le famiglie che lo compongono. La scuola è una istituzione in cui necessaria è la collaborazione; da soli – conclude la vicesindaca Mezzacqui – non si va da nessuna parte, così come nella vita. E’ grazie al supporto di tutti che si cresce insieme". Uuna scuola accogliente migliora anche la didattica e l’apprendimento per gli alunni che la frequentano. L’immagine e la cura di un plesso è molto importante per gli studenti e le loro famiglie.

m.ped.