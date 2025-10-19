Scuola primaria S. Agnese: "Ecco la nuova mensa, un investimento per tutti"

Sono stati il sindaco Massimo Mezzetti, la dirigente dell’Istituto comprensivo 5 Maria Tedeschi e gli assessori Federica Venturelli e Giulio Guerzoni, a tagliare il nastro della nuova mensa scolastica della scuola primaria Sant’Agnese, in strada Vaciglio 172, tra i canti degli studenti e degli insegnanti della scuola.

L’inaugurazione ufficiale arriva a conclusione dell’intervento realizzato dal Comune con un cofinanziamento Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) che già da inizio anno scolastico ha consegnato alla scuola il nuovo spazio.

"Questa mensa così luminosa e confortevole – sottolinea il sindaco Massimo Mezzetti – è la prima di cinque che stiamo realizzando con fondi europei del Pnrr accanto a nostre risorse del Comune. Uno sforzo per consegnare ai bambini e al personale scolastico luoghi dove stare bene a impatto energetico zero. La mensa è per noi un importante momento educativo della giornata scolastica e poterlo svolgere in un bel contesto, utile anche a fare altre attività, è sicuramente un investimento nel futuro di tutti".

Le altre scuole interessate dallo stesso intervento sono le scuole primarie Rodari, Buon Pastore, Giovanni XXIII e Leopardi, i cui lavori termineranno nei prossimi mesi. Le nuove mense, dotate anche di locali tecnici e servizi, consentono ai bambini di essere accolti in un ambiente confortevole, permettendo di liberare spazi da destinare ad attività didattiche. Gli spazi sono dotati di cappe e attrezzature da cucina che consentono la cottura della pasta sul momento laddove prevista dal menu.

La mensa alla scuola primaria Sant’Agnese, in particolare, ha avuto un costo complessivo di 1 milione 344 mila euro (di cui 750 mila da fondi Pnrr) e ha visto l’avvio dei lavori nell’estate 2023. È stata realizzata in un’area di 375 metri nel cortile della scuola, con una sala refezione di 290 metri quadri per 140 posti. La struttura, simile a quella delle altre nuove mense, è stata costruita con una modalità a serra, con strutture portanti in legno lamellare a vista e volte modulari a definire la spazialità organica dell’architettura interna; oltre ad ampie vetrate, con porte finestre, e illuminazione a Led.

Le caratteristiche architettoniche della nuova costruzione hanno l’obiettivo di inserire il fabbricato come complemento nel complesso esistente facendolo entrare in dialogo con esso dal punto di vista formale e prevedendo l’utilizzo del nuovo spazio anche in orari e contesti radicalmente diversi, a supporto delle più varie necessità dell’ambito cittadino nel quale è inserito. Si tratta di un volume unico composto da tre padiglioni che incorporano anche aspetti visivi del plesso scolastico esistente e li rielaborano in modo da fornire un risultato nel quale sono evidenti tanto le novità quanto le parti in continuità formale.

L’accesso degli studenti e del personale insegnante avviene dall’ingresso sul prospetto fronteggiante l’edificio scolastico. Il personale addetto ha un ingresso autonomo dall’esterno alla zona dei servizi di cucina.