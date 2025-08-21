Scuola primaria Tassoni, via alla manutenzione

Sam, un addio pesante

Cronaca
MARCO PEDERZOLI
Cronaca
Piumazzo, lavori all’ingresso dell’edificio per rendere più sicuro l’accesso "Ora c’è un marciapiede stretto che non garantisce un’adeguata protezione" .

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria dell’ingresso della scuola primaria Tassoni di Piumazzo. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Si tratta di un intervento che rappresenta a tutti gli effetti un progetto pilota, in linea con quanto già realizzato in altri comuni - Bologna in testa - e che mira a ripensare in modo organico gli accessi agli edifici scolastici, rendendoli più sicuri e funzionali."

L’intervento, che riguarda l’area antistante l’ingresso della scuola in via dei Mille, nasce dall’esigenza di garantire uno spazio sicuro per bambini e genitori durante gli orari di entrata e uscita, in un contesto urbano caratterizzato da traffico veicolare e circolazione a doppio senso. Attualmente, infatti, la protezione dell’accesso è affidata a un marciapiede stretto e non sempre adeguato a garantire la sicurezza nelle fasi più delicate della giornata scolastica.

Il cuore del progetto consiste nell’arretramento della recinzione esistente fino a ridosso del porticato di ingresso, trasformando così una porzione del cortile scolastico in uno spazio pedonale pubblico di quasi 200 metri quadrati. Questo nuovo "golfo pedonale" - una vera e propria piazzetta - rappresenterà un’area di sosta sicura per gli alunni e le famiglie, eliminando i rischi di interferenza con il traffico su via dei Mille e migliorando sensibilmente la fruibilità complessiva dell’ingresso scolastico.

Accanto a ciò, il progetto prevede anche il rifacimento della recinzione e del muretto esistente, la sostituzione della pavimentazione con un nuovo manto in asfalto e resina colorata - elemento innovativo e fortemente caratterizzante, pensato per rendere evidente anche da lontano che si tratta di una zona scolastica - e la conversione dell’attuale cancello carrabile in un accesso pedonale più funzionale e semplice da mantenere.

Non solo: un ulteriore elemento significativo riguarda la riorganizzazione dell’incrocio antistante, dove sarà realizzata una piattaforma rialzata e verrà migliorato l’attraversamento pedonale, che sarà dotato di pavimentazione tattile per l’orientamento delle persone non vedenti. I lavori dovrebbero terminare a settembre, e il costo complessivo dell’opera è di 46mila euro."

"Con questo intervento – commenta il vicesindaco Alessandro Salvioli – diamo un segnale concreto dell’attenzione che l’amministrazione dedica ai temi della sicurezza e della vivibilità degli spazi scolastici".

Marco Pederzoli

Sicurezza urbanaScuola