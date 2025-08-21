Scuola primaria Tassoni, via alla manutenzione

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria dell’ingresso della scuola primaria Tassoni di Piumazzo. Ad annunciarlo è stata la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Si tratta di un intervento che rappresenta a tutti gli effetti un progetto pilota, in linea con quanto già realizzato in altri comuni - Bologna in testa - e che mira a ripensare in modo organico gli accessi agli edifici scolastici, rendendoli più sicuri e funzionali."

L’intervento, che riguarda l’area antistante l’ingresso della scuola in via dei Mille, nasce dall’esigenza di garantire uno spazio sicuro per bambini e genitori durante gli orari di entrata e uscita, in un contesto urbano caratterizzato da traffico veicolare e circolazione a doppio senso. Attualmente, infatti, la protezione dell’accesso è affidata a un marciapiede stretto e non sempre adeguato a garantire la sicurezza nelle fasi più delicate della giornata scolastica.

Il cuore del progetto consiste nell’arretramento della recinzione esistente fino a ridosso del porticato di ingresso, trasformando così una porzione del cortile scolastico in uno spazio pedonale pubblico di quasi 200 metri quadrati. Questo nuovo "golfo pedonale" - una vera e propria piazzetta - rappresenterà un’area di sosta sicura per gli alunni e le famiglie, eliminando i rischi di interferenza con il traffico su via dei Mille e migliorando sensibilmente la fruibilità complessiva dell’ingresso scolastico.

Accanto a ciò, il progetto prevede anche il rifacimento della recinzione e del muretto esistente, la sostituzione della pavimentazione con un nuovo manto in asfalto e resina colorata - elemento innovativo e fortemente caratterizzante, pensato per rendere evidente anche da lontano che si tratta di una zona scolastica - e la conversione dell’attuale cancello carrabile in un accesso pedonale più funzionale e semplice da mantenere.

Non solo: un ulteriore elemento significativo riguarda la riorganizzazione dell’incrocio antistante, dove sarà realizzata una piattaforma rialzata e verrà migliorato l’attraversamento pedonale, che sarà dotato di pavimentazione tattile per l’orientamento delle persone non vedenti. I lavori dovrebbero terminare a settembre, e il costo complessivo dell’opera è di 46mila euro."

"Con questo intervento – commenta il vicesindaco Alessandro Salvioli – diamo un segnale concreto dell’attenzione che l’amministrazione dedica ai temi della sicurezza e della vivibilità degli spazi scolastici".

Marco Pederzoli