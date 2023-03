"Scuola Sant’Agostino, rifaremo la mensa"

Sarà completamente rinnovata la mensa della scuola primaria Sant’Agostino di Sassuolo grazie ad un progetto, che prevede la demolizione e la successiva ricostruzione, finanziato per 800mila euro dai fondi PNRR. "L’intero intervento – chiarisce il Vicesindaco con delega al PNRR Alessandro Lucenti – ammonta a circa 900mila euro: la differenza tra il finanziamento che ci è stato concesso e la spesa complessiva, ovvero centomila euro, sarà a carico del bilancio del Comune di Sassuolo con lo stanziamento che delibereremo in consiglio comunale". Lucenti aggiunge come questo intervento vada ad aggiungersi ad altri, "programmati nell’ottica di migliorare le strutture a disposizione dei nostri figli rendendole più moderne, sicure e all’avanguardia anche dal punto di vista del risparmio energetico. Ancora una volta – prosegue il vicesindaco - ringrazio gli uffici che hanno lavorato duramente per poter presentare un progetto poi finanziato dal Governo, l’ennesimo che Sassuolo, come pochi altri comuni, è riuscito ad ottenere". Per restare ai fondi del PNRR, infatti, di recente l’Amministrazione è riuscita ad ottenere due milioni per la riqualificazione, già in corso, del Parco Ducale, tre milioni per gli edifici pubblici di via Rocca che si affacciano su piazzale della Rosa, cui si aggiungono, e qui torniamo all’edilizia scolastica di proprietà comunale, quando già richiesto a suo tempo sia per il Nido ‘Parco’ che per il nuovo polo d’infanzia 0-6 anni e quanto invece già ottenuto (500mila euro) per il rifacimento della mensa delle scuole ‘Bellini’ di Quattroponti cui, come nel caso delle Sant’Agostino, il Comune dovrà tttavia aggiungere risorse proprie per avviare il progetto.