Scuola sempre più cara "Quaderni, diari e libri: gli aumenti ci sono, ma anche le offerte"

di Giorgia De Cupertinis

Il ritorno in classe rischia di ‘costare caro’. E anche quest’anno, la stangata dei rincari non risparmia il corredo scolastico. Non solo i libri di testo: dagli zaini fino ai quaderni e gli astucci, l’impennata dei prezzi non sembra arrestarsi.

"Ci sono aumenti significativi - conferma infatti Elena Turelli della cartoleria Barbieri -. Una risma di carta che prima si vendeva a 3,50 euro ora si vende anche a sette euro. E diverse aziende hanno smesso di produrre alcuni articoli perché i costi erano esorbitanti. I diari? Sono aumentati di circa due euro rispetto all’anno scorso. Ma a ogni modo è bene sottolineare che tutto, comunque, dipende molto anche dalle spese che il cliente intende fare, da quali prodotti sceglie. I rincari ostacolano anche noi negozianti, ma fortunatamente la clientela continua a essere fedele, soprattutto perché rispetto a un acquisto su internet, comprare l’arredo scolastico in cartoleria ha sempre un aspetto ‘magico’, grazie alla coccola che solo un negozio può dare". Le cartolerie della città, infatti - nonostante il complicato scenario - vogliono quindi continuare ad andare incontro alle famiglie. "Su alcuni prodotti - conclude Elena - cerchiamo sempre di avere diverse offerte, proprio per dare una mano in più".

Fa eco Maurizia Manni, della cartolibreria il Puffo: "Gli aumenti ci sono, è innegabile. E seppur si faccia fatica a cercare di contenere i prezzi, sulle cose più necessarie abbiamo deciso di non aumentarli. I rincari più pesanti sono sulla carta, ma anche grazie ai fornitori, la strada che abbiamo scelto di percorrere è quella di ‘metterne in casa un po’ di più’ per poi riuscire a tenere i prezzi più bassi per il cliente finale. Le famiglie continuano a cercare dei prodotti di qualità, anche se il prezzo è più alto. Ma dove si può risparmiare, lo si fa senza esitazioni: ora, ad esempio, aumentano le richieste per incartare i libri con il classico ‘rotolo’ di una volta, che ormai era passato di moda".

Al coro si unisce anche Cristina Bergamini di ‘Crilù’, che ‘scatta’ una fotografia dello scenario attuale, tra criticità e strategie. "La mia politica è quella di non aumentare i prezzi, nonostante questo per il commerciante sia un sacrificio, perché il margine di guadagno è ovviamente molto ristretto. È una scelta che ho voluto fare per andare incontro alle famiglie, che vivono già uno scenario complicato e ostacolato dai rincari. Ho accettato così di ‘fare magazzino’, comprando quantità maggiori prima per non aumentare poi il costo finale". Ma c’è anche chi, di fronte a un aumento di acquisti nei supermercati o nei siti online, decide di non investire più sui prodotti scolastici. "Già l’anno scorso è stata una grande perdita. Ho reso quasi seicento euro di diari - conferma Giuliano Venturelli della cartoleria Maletti - e quindi preferisco, ora, investire su altro. Sui quadernoni, che ho ancora in negozio, ho comunque deciso di mantenere i prezzi di sempre. Mentre nelle agende c’è invece un aumento del 10%".