Scuola senza confini. Oltre 200 cittadini onorari: "Impariamo dai bambini"

Il Teatro Storchi ha ospitato, ieri mattina, bambini, famiglie ed insegnanti per la cerimonia di conferimento onorario della cittadinanza, del progetto ’Bambino=Cittadino, la scuola senza confini’.

Sono stati proprio i bambini, 245 nati nel 2014, ad essere i protagonisti dell’evento, al quale hanno partecipato il sindaco Massimo Mazzetti, il presidente del Consiglio comunale Antonio Carpentieri, il presidente provinciale Unicef Lorenzo Iughetti e l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli.

I piccoli studenti stranieri presenti a teatro, che stanno per terminare il ciclo di istruzione primaria, sono stati preparati e accompagnati in un percorso di formazione e scoperta dei loro diritti e doveri come cittadini, all’insegna della loro totale integrazione.

"È stato emozionante sia per noi docenti che per gli studenti impegnarci in un progetto così importante. Abbiamo letto insieme la Carta dei Diritti e lasciato spazio ai pensieri ed alle riflessioni dei bambini", spiega la docente Maria Gabriella Guandalini, seduta a teatro accanto ai ragazzi: "Sono nel mondo della scuola da oltre vent’anni e posso assicurare che loro non si pongono neanche il problema delle differenze. È comunque fondamentale partecipare a questo evento e dare loro la possibilità di sentirsi accolti in modo ufficiale".

Una giornata che ha rappresentato un momento di aggregazione, non solo per i più piccoli, ma

anche per i genitori e le famiglie: "Oggi è una giornata dedicata quasi più a noi adulti che ai bambini: loro sanno integrarsi in modo naturale. Non ci rendiamo conto di quanto la vita ci sfugga di mano e corra via, queste occasioni ci insegnano ad essere grati e felici per i nostri figli", dice Catalin Predut, papà rumeno in Italia da 23 anni.

L’aspetto fondamentale è proprio quello di saper educare all’inclusione i più giovani per poter contare su adulti tolleranti in futuro.

La cerimonia si è aperta sulle note suonate dall’orchestra ’MoltiMondi’ e, dopo una breve introduzione, ha preso la parola l’assessora Federica Venturelli: "Oggi è una giornata bellissima. È necessario che tutti sentano l’Italia come il proprio Pease e la scuola svolge un lavoro fondamentale a riguardo. Oggi verrà conferito un simbolo, ma ci auguriamo che la legislazione lo prenda come segnale per rendere tutti i bambini figli d’Italia".

È stato poi il sindaco Massimo Mazzetti ad aggiungere: "Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in questo progetto.

I bambini non riconoscono le differenze, dobbiamo prendere esempio da loro, che sono il nostro futuro. La consapevolezza dei propri diritti e doveri ci può aiutare a costruire una società più libera".

Anche il presidente provinciale di Unicef, Vincenzo Iughetti, ricorda: "La vostra cittadinanza avrà valore solo se riuscirete a garantire la pace: la cittadinanza onoraria si concede alle grandi personalità.

Voi che venite da tanti mondi, aiutate a rendere Modena un posto accogliente. Grazie di esserci".

Ha chiuso l’intervento il presidente del Consiglio comunale di Modena, Antonio Carpentieri:

"Essere cittadini non significa solo abitare la città, ma vuol dire accogliere ed essere accolti. Questa città vi vuole bene e vi apre le sue porte".