Scuola, stangata per le famiglie: "Conto salato per chi ha due figli . Per i libri spesi in media 800 euro"

Impatto economico non da poco sulle famiglie che hanno figli a scuola. A fotografare i costi sostenuti per libri e corredo scolastico è un sondaggio online di U.Di.Con. Emilia-Romagna terminato proprio in concomitanza con la ripresa delle lezioni, in particolare alle medie e superiori. L’indagine è stata condotta su tutti i capoluoghi emiliano-romagnoli, Modena compresa.

Dal sondaggio emerge prima di tutto come un modenese su tre ha dovuto acquistare i testi sia per un figlio che va alle medie e un altro che va alle superiori, di fatto moltiplicando (o triplicando se in presenza di più figli) le spese già altissime.

"In particolare, più di un modenese su cinque che ha figli alle medie ha sborsato una cifra compresa tra i 300 e 400 euro per comprare i libri di testo, stessa cifra pagata da un modenese su tre che ha figli alle superiori". A questa platea si aggiunge un robusto 17% che ha speso di più, tra i 400 e i 500 euro.

"Facile calcolare come in una famiglia media con due figli, la spesa complessiva per i soli libri di testo abbia superato ampiamente gli 800 euro, con situazioni in cui si sono sfiorati addirittura i mille euro. Per il 76% dei modenesi il costo dei libri di testo è ulteriormente aumentato rispetto all’anno passato".

E ancora, per un’ampia fetta di partecipanti all’indagine (il 41%), la spesa affrontata per i libri è più alta di quanto possa sostenere il bilancio familiare, con un altro 47% che riesce a gestirne il costo, seppur con notevoli difficoltà.

Non è un caso, secondo il sondaggio U.Di.Con., se il 94% dei modenesi sta pensando seriamente all’acquisto di libri usati il prossimo anno, così come tra l’altro già fatto quest’anno dalla quasi metà dei modenesi (47%) che hanno risposto al sondaggio.

Scarsa, stando all’indagine, la conoscenza di eventuali bonus per agevolare l’acquisto dei libri di testo: solo il 23% dei modenesi, infatti, afferma di conoscerli.

Ancora poco praticata la strada dell’acquisto di libri in formato digitale: "Il 64% confida di non avere mai valutato questa possibilità, anche se va precisato che un modenese su cinque dichiara l’indisponibilità ad accettarli da parte della scuola frequentata dal proprio figlio".

"Il sondaggio dimostra che la politica dei bonus, anche sui testi scolastici, non funziona in nessun campo perché rischia di non arrivare a tutta la platea degli aventi diritto – sottolinea Debora Ferrari (nella foto), presidente regionale di U.Di.Con. -. Il digitale, a partire dall’uso dei libri, potrebbe essere una delle soluzioni, ma è una strada che ha bisogno di investimenti e misure strutturali, anche per abbattere il divario che ancora oggi esiste a livello informatico ed economico".