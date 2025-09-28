Violenza a scuola: studenti del liceo Wiligelmo picchiati e rapinati da coetanei

Modena, 28 settembre 2025 – La speranza era quella di ripartire con la massima serenità e, soprattutto, in sicurezza. Invece le ‘solite’ bande non hanno perso tempo: si sono piazzate dinanzi alle ‘solite’ scuole e, dopo le botte nei confronti di alcuni studenti, è scattata la rapina. Ad anno scolastico appena avviato venerdì, al termine delle lezioni tra gli istituti Wiligelo e Guarini si è verificata l’ennesima aggressione da parte di giovani ai danni di altri giovani. Pare che gli autori siano ragazzi di altri istituti che, una volta selezionate le vittime, le hanno prese a schiaffi per poi farsi consegnare magri bottini: qualche spicciolo e non è chiaro se cuffiette o cellulari. La situazione ha ovviamente gettato sconforto tra i genitori che speravano di poter – a fronte dei buoni propositi delle istituzioni – lasciare i figli a scuola senza preoccupazioni.

Pare che ad agire siano stati una decina di ragazzini e ora sono in corso le indagini da parte degli agenti della volante , giunti subito sul posto e della squadra mobile. La polizia di Stato, con un’operazione congiunta con carabinieri e polizia locale lo scorso anno era riuscita ad individuare gli autori delle numerose aggressioni registrate all’esterno degli istituti scolastici modenesi: cinque erano stati colpiti da misura, altri sono stati iscritti nel registro degli indagati. Il problema, però, è che tutto il Polo Leonardo è carente di videosorveglianza: questo vuol dire che le indagini in questione non risultano certo ‘facilitate’. “Sicuramente le telecamere fungerebbero da deterrente – sottolinea Monica Secchi, del coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto - ho parlato stamattina con l’assessora Venturelli nel corso di un incontro con i genitori per anticipare il piano previsto per l’anno scolastico e noi, come genitori abbiamo inviato una mail per chiedere un incontro con i rappresentanti dell’istituto . Ci hanno spiegato che appunto è prevista dinanzi agli istituti più ‘ a rischio’ la presenza di tutor, educatori di strada e di un presidio ma è emerso dai genitori che venerdì, davanti alle scuole non c’era proprio nessuno. Anzi, la polizia è arrivata quando è stata chiamata. Questo ci preoccupa”.

Intanto la stessa dirigente scolastica, professoressa Daniela Barozzi ha scritto agli studenti sottolineando come venerdì siano successi appunto alcuni episodi di violenza fuori da scuola: “Un gruppetto di ragazzi non frequentanti il Wiligelmo, ha tentato di estorcere denaro a diversi nostri studenti, alcuni dei quali sono stati anche malmenati – ha affermato la dirigente. Da parte mia ho segnalato subito quanto accaduto all’assessora Camporota, chiedendo una maggiore sorveglianza da parte delle forze dell’ordine negli orari di ingresso e uscita da scuola. Ricordo poi che è fondamentale che chi subisce violenza sporga subito denuncia affinchè possano partire le dovute indagini. Questi fatti incresciosi fanno inoltre riflettere sulla necessità di restare più uniti e attenti gli uni agli altri”.

La dirigente ha ricordato poi l’importanza di restare in gruppo, soprattutto all’uscita da scuola e di prestare aiuto se qualcuno è in difficoltà. “Voglio invitarvi a scaricare sul vostro smartphone l’app You Pol: si tratta di uno strumento che consente di segnalare in tempo reale, anche in forma anonima, episodi di violenza o di pericolo, mettendovi direttamente in contatto con la Polizia”. Tra l’altro pare che nei giorni scorsi vi siano stati altri episodi di violenza nei pressi del Cattaneo. Ora le indagini sono in corso da parte della polizia.