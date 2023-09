Scuola, torna l’incubo Covid: "I positivi sono in crescita ma non c’è alcuna emergenza"

Sono giorni di grande fermento nelle scuole di Modena, che si preparano all’inizio delle lezioni previsto, nella maggior parte dei casi, per domani. Nel frattempo, i dati relativi ai contagi e alle ospedalizzazioni da Covid sono in aumento, anche in virtù delle nuove varianti in circolazione che rispondono ai nomi di Eris e Pirola: una situazione generale che non appare allarmante ma che, in particolare nelle scuole, necessità di un monitoraggio attento e puntuale.

"Il trend è in crescita costante ed è stabile – dichiara Alessandra Fantuzzi, dirigente medico del Servizio di Igiene pubblica dell’Ausl – ma a Modena, attualmente, non esiste alcuna emergenza. L’aumento della percentuale di positività rispetto ai tamponi eseguiti dimostra che l’infezione sta circolando: una situazione che ci aspettavamo, che al momento è sotto controllo, ma che richiede attenzione". Gli ultimi dati del trend modenese, relativi alla settimana compresa tra il 28 agosto e il 3 settembre, parlano di 202 nuovi casi: il 40% in più della settimana precedente, con una media di 29 nuovi positivi al giorno. Tuttavia, quasi sicuramente, questi numeri sono nettamente inferiori alla realtà.

"Probabilmente i dati di cui siamo in possesso sono sottostimati – spiega la dottoressa – perché c’è una tendenza diffusa a non effettuare i test, specialmente d’estate, per non parlare della quota rilevante di casi positivi autodiagnosticati che non vengono segnalati all’Ausl. L’apertura delle scuole ci mette di fronte a uno scenario che è necessario monitorare: non c’è ragione di preoccuparsi, ma è importante non abbassare del tutto la guardia. Questo è un momento fondamentale per proteggere i vulnerabili, gli anziani e gli immunodepressi". Vista la giovane età, dunque, il rischio per gli studenti è minimo, anche se sono tanti coloro che si relazionano quotidianamente, in classe e in famiglia, con casi fragili. Diverse le strategie che si possono mettere in pratica per prevenire il contagio: "È importante – prosegue Fantuzzi – pensare alla gestione complessiva delle scuole: sanificare gli ambienti, predisporre adeguatamente gli spazi e usare il gel disinfettante. Ancora, occorre sapere come rapportarsi in maniera consapevole ai casi sintomatici: è bene che coloro che manifestano i sintomi del Covid, non frequentino la comunità. Si consiglia, inoltre, ai sintomatici di effettuare un tampone e, a coloro che risultino positivi, di segnalarlo ai servizi competenti, in modo da fare riferimento a dati, per quanto possibile, esatti". Un appello, infine, anche a coloro che sono entrati in contatto con un positivo: "Anche in questo caso – conclude la dottoressa – sarebbe consigliato monitorare i sintomi e sottoporsi a un test: occorrono prudenza e responsabilità nei confronti delle persone più vulnerabili". Nei prossimi giorni, sono previsti ulteriori tavoli di confronto tra il Ministero della Salute e quello di Istruzione, Università e Ricerca al fine di discutere in maniera sistematica la situazione delle scuole.

Quindi mascherine anti Covid a scuola? Sì, no e soprattutto a richiesta. Il Covid c’è e con il virus bisogna fare i conti. A ieri, nessuna circolare del Ministero della Salute congiunta oppure no con il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è abbattuta sui presidi che, a una sola voce, affermano: "Siamo preparati a tutto". In effetti la pandemia li ha scafati parecchio, ma è anche vero che le scorte di mascherine, arrivate nelle scuole come un diluvio, sono ancora lì tutte belle impacchettate e inscatolate. Stipate nei corridoi, in stanze ad hoc. Pronte all’uso: già, ma quale? Indosso obbligatorio oppure a random? Non si sa e chi ha l’occhio lungo spiffera: "Con la scusa dell’autonomia scolastica stanno lasciando il cerino in mano ai presidi, lasciando loro l’onere della decisione sul da farsi". Un’eventualità che Lamberto Montanari, presidente Anp Emilia-Romagna (Associazione nazionale presidi), rigetta con forza.