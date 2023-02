Scuola, trenta interventi previsti

In ambito scuola nel dettaglio sono 30 gli interventi previsti dalla Provincia nei prossimi anni, sul patrimonio edilizio scolastico, per un importo complessivo di oltre 48 milioni di euro in gran parte finanziati con fondi Pnrr, di cui oltre 25 milioni per lavori attualmente in fase di aggiudicazione. In particolare la Provincia sta affidando i lavori di miglioramento sismico delle palazzine A e B dell’istituto Corni di largo Aldo Moro, con un investimento 2,8 milioni di euro, il proseguimento dei lavori all’istituto Barozzi di Modena, che comprendono anche la ristrutturazione dell’aula magna, per oltre 3,7 milioni di euro, la nuova palestra di Pavullo del valore di due milioni 500mila euro.