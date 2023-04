"Scuola, troppi tagli E’ allarme"

Le organizzazioni sindacali hanno incontrato l’Ufficio scolastico regionale per confrontarsi sugli organici dei docenti per l’anno 20232024. "I posti per l’Emilia Romagna sono 55.018 comprensivi dei posti di sostegno e del potenziamento. Questi ultimi hanno visto un incremento di 674 posti che non garantisce la totale copertura dei posti in organico di diritto. Oltre 900 posti della dotazione organica da utilizzare per avviare la scuola emiliano romagnola, non sono utilizzabili per garantire né il tempo scuola richiesto dalle famiglie (esempio il tempo pieno) né tantomeno per migliorarne la qualità e il diritto alla studio". I sindacati della scuola non nascondono la loro forte preoccupazione. "Purtroppo il dibattito diventa: scegliere se mantenere aperto un presidio scolastico di montagna o garantire le classi anche numericamente sottodimensionate a fronte di un seria dispersione scolastica, se soddisfare le richieste di allungamento del tempo scuola delle famiglie oppure optare per interventi di sdoppiamento di classi. In ogni caso, si tratta di un indebolimento sostanziale del sistema scolastico regionale e del diritto allo studio complessivamente inteso che si va ad aggiungere all’intenzione del governo di procedere con il dimensionamento della rete scolastica".