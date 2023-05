Scuola vietata e notti al freddo in garage Due fratelli maltrattati: condannato lo zio

Vietavano loro di andare a scuola, di avere contatti con i coetanei. Li colpivano con scope e bastoni e li obbligavano a dormire in garage o al parco, imponendo anche il digiuno. A finire a processo con l’accusa di maltrattamenti in concorso erano stati tre pakistani, zii delle due vittime, due fratelli all’epoca dei fatti minorenni. Ieri uno dei tre imputati è stato condannato dal giudice, dottoressa Pianezzi, a due anni e tre mesi di reclusione. Assolti invece gli altri due zii – difesi dagli avvocati Porta e Tugnetti – che non convivevano con i minori. La terribile storia di maltrattamenti e violenze aveva visto protagonisti due fratelli, maschio e femmina che, all’epoca dei fatti, tra il 2015 e il 2016 avevano 11 e 17 anni. I ragazzini erano stati affidati dai genitori – che ancora vivono nel paese d’origine – agli zii affinchè si occupassero di loro. Una volta arrivati a Carpi, invece, i minori erano stati più volte picchiati. Le indagini della Polizia locale avevano messo in luce poi come i fratelli fossero costretti a dormire in garage, senza riscaldamento o al parco. Inoltre, non potevano andare a scuola ed erano costretti a fare faccende domestiche.

Ieri per le vittime – rappresentate dall’avvocato Simone Agnoletto per il Comune di Carpi e dall’avvocato Valentino Nicola Saviano per il ragazzo – è stata riconosciuta una provvisionale di diecimila euro ciascuno. Il risarcimento sarà da quantificare in separato giudizio civile.

v.r.