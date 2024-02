Scuole al completo. L’allarme di Udicon: "Nuovi escamotage e famiglie sfiduciate"

di Vincenzo Malara

"Buongiorno, le comunichiamo che la nostra scuola è purtroppo già in esubero per il prossimo anno scolastico. Le consigliamo di rifare il modulo e indicare altri istituti". Sarebbe questa la telefonata che starebbe giungendo a diverse famiglie modenesi, che proprio in questi giorni stanno ponderando una scelta che peserà non poco sul futuro dei propri figli (attualmente in terza media): l’iscrizione al primo anno di superiori.

Il boom di richieste per determinate scuole (soprattutto le più quotate) non è una novità, il problema si era già posto l’anno passato e poche settimane fa alcuni genitori avevano nuovamente alzato la voce temendo nuove criticità. Il copione, quindi, si ripete, ma con un’anomalia (non da poco) in più. E dopo i criteri di esclusione alquanto discutibili, sembra paventarsi adesso un escamotage per fare in modo che le richieste verso alcune scuole (già a capienza piena) non si trasformino in un ‘rifiuto ufficiale’ quando le iscrizioni chiuderanno il prossimo 10 febbraio. A segnalarlo è l’associazione U.Di.Con. Emilia-Romagna, che già nel 2023 aveva posto l’attenzione sulle troppe esclusioni dei ragazzi dalle scuole desiderate, e che recentemente aveva chiesto anche un incontro alle istituzioni (Comune, Provincia e Provveditorato agli studi). "Ma non abbiamo ricevuto risposta", sottolinea il presidente regionale dell’associazione, Vincenzo Paldino. "Il problema è serio. U.Di.Con sta ricevendo diverse telefonate di genitori amareggiati, che vengono contattati dalla scuola indicata come prima scelta per il proprio figlio, invitandoli a rifare la domanda sul sito del Miur e inserire un altro istituto, in quanto nel loro è già stato raggiunto il numero massimo di richieste. Il paradosso è che le iscrizioni sono ancora aperte e nessuna graduatoria di accesso dovrebbe essere già definita. Se confermato – conclude Paldino – si tratterebbe di una modalità gravissima". A testimonianza di quanto segnalato dall’associazione, il Carlino ha parlato con una mamma che, chiedendo di rimanere anonima, si sfoga per una telefonata ricevuta pochi giorni fa dal liceo Venturi di Modena: "Eravamo andati all’open day della scuola e già in quell’occasione era stato precisato che il loro istituto non era per tutti. Non contesto il fatto che mia figlia potrebbe venire esclusa, lo abbiamo messo in conto conoscendo quanto il liceo sia selettivo, ma ad amareggiarmi è quello che mi è stato riferito dalla segreteria". Qualche giorno dopo la riunione d’orientamento, la mamma fa regolare iscrizione sul sito del Miur e mette proprio il Venturi come prima scelta: "Non passano nemmeno tre giorni e mi chiamano dall’istituto per dirmi che la domanda era stata compilata in maniera sbagliata e che dovevo rifarla. Mi contestavano sia la mancanza di una terza scelta tra le scuole, che di non avere allegato le pagelle. Ho risposto che non ero obbligata a indicare tre istituti e che avrei inviato alla segreteria le pagelle appena disponibile quella del primo quadrimestre di terza". Ed è qui che la conversazione stupisce la donna: "La segretaria mi ha ugualmente invitato a rifare la domanda, precisando comunque che il Venturi era già pieno e c’erano poche speranze di venire presi. Ho letto questa considerazione, e penso che tanti genitori avrebbero fatto lo stesso, come un invito a indicare un’altra scuola come prima scelta. Sono rimasta allibita – si sfoga la mamma –. Com’è possibile che ad iscrizioni ancora aperte un istituto sappia già chi potrà accedere e chi no? Non viene fatta una graduatoria solo quando sono arrivati tutti i moduli e tutte le pagelle degli studenti?".

"Nonostante ciò – conclude la mamma – ho ugualmente ricompilato la domanda indicando il Liceo Venturi come scelta preferita, poi vedremo come andrà a finire. Cosa mi ha fatto più male? La sensazione che la scuola non sia più per tutti".