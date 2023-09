Scuole Alighieri, al via la bonifica "Saranno operative entro il 2025"

Avviato il recupero delle ex scuole elementari di via Circonvallazione che entro il 2025 torneranno alla loro originaria funzione. In questi giorni sono in corso le attività di svuotamento e bonifica degli immobili, propedeutiche alla consegna del cantiere. "Si tratterà di un intervento – precisa la vice sindaca Letizia Budri - di oltre 7 milioni e 300 mila euro". Nel mese di luglio è stato aggiudicato l’appalto delle opere da eseguire pari ad un importo lavori di sistemazione della struttura di 5.004.680 euro. Dopo oltre 11 anni di inattività e incuria, aggravate dai frequenti atti vandalici perpetrati nel corso della chiusura, è stato necessario prevedere una verifica dei materiali stivati all’interno, con relativo scarto di quelli che, per condizioni funzionali e igieniche, non possono più essere utilizzati, e procedere ad una attività di bonifica prima della consegna del cantiere all’appaltatore individuato. Terminate le operazioni di rimozione degli accumuli di materiali, portate avanti dall’impresa incaricata dal Comune e da Aimag, avverrà la consegna formale e l’inizio delle attività di cantierizzazione, che comunque non pregiudicheranno l’utilizzo ciclo-pedonale dei viali. Gli arredi scolastici ancora a norma, recuperati all’epoca della dismissione e ancora utilizzabili, vengono traslocati presso i magazzini comunali di via XXV Aprile, per successivi ulteriori impieghi. Altro materiale, invece, è stato consegnato a Enti del terzo settore. "L’intervento consentirà – spiega Budri - di riportare le scuole elementari nella loro sede storica (con il mantenimento del plesso di Via Pietri), in spazi adeguati dal punto di vista sismico ed efficientati sul fronte energetico. Anche il lay out interno sarà migliorato, attraverso la realizzazione di aule più grandi e servizi igienici adeguati e dimensionati. Sarà completamente rifatta l’impiantistica, con l’implementazione di un impianto fotovoltaico".

Alberto Greco