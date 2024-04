Scuole aperte d’estate. I dubbi dei sindacati: "Troppo caldo in aula, servono edifici adatti"

"Scuole aperte anche in estate? Se ne parla ormai da anni, ma sempre a spot e mai con chiarezza. Questo, al contrario, dovrebbe essere un tema da affrontare nel dettaglio e nei giusti tempi, per prepare le famiglie e gli insegnanti a un eventuale cambiamento. Ciò che ci rimane in mano, invece, sono soltanto parole e slogan". Così Claudio Riso, segretario generale della Flc-Cgil di Modena, entra nel merito della questione: lo scorso giovedì, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, è destinato alle scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali.

Un "piano" su cui i sindacati chiedono ora maggiori dettagli, affinché "si possa realmente dare un giudizio completo – continua Riso –. Attualmente sappiamo che ci sono le risorse, ma non sappiamo allo stesso modo come si procederà. Ci comunicano che la platea dei destinatari e la durata dei percorsi potranno essere ulteriormente ampliate dalle scuole grazie ad accordi con enti locali, università, organizzazioni di volontariato e del terzo settore. La domanda sorge spontanea: chi gestirà cosa? La scuola non è un centro estivo, ma se proprio si vogliono usare gli spazi anche in estate, bisogna studiare bene la gestione del piano". Riso, inoltre, accende i riflettori anche su un altro aspetto critico da tenere a mente: "A Modena, così come in tantissime altre città, non ci sono scuole adatte per accogliere gli studenti anche durante i mesi estivi, con le alte temperature che ci troviamo ad affrontare: i locali non sono climatizzati. Ci sono istituti dove si fa fatica persino a seguire le lezioni a maggio o a settmbre – spiega il sindacalista – figuriamoci ad agosto o a settembre. Allo stesso modo, non tutti gli edifici hanno uno spazio esterno adeguato, un’area verde con alberi e zone d’ombra. Bisogna prima pensare a far funzionare gli ambienti, poi a come gestirli. Altrimenti si generano solo problemi". "Ultimo ma non ultimo – aggiunge Riso – rimane il tema del personale Ata, già in numero non adeguato durante il normale anno scolastico: è bene sottolineare che durante l’estate si riduce moltissimo, perché al 30 giugno scadono i contratti di tantissimi collaboratori scolastici precari. In assenza di personale che possa garantire sorveglianza, cura e pulizia degli ambienti, si fa, in pratica, della demagogia".

"Crediamo fermamente che la scuola sia il pilastro per costruire un Paese finalmente capace di proteggere gli studenti e con essi le loro famiglie. Fare un figlio oggi è quasi un atto di eroismo e, sì, crediamo anche che occorra un grande Piano strategico d’insieme, per allineare i bisogni delle famiglie e dei ragazzi con l’offerta scolastica – commenta invece Antonietta Cozzo, Segretaria Generale Cisl scuola Emilia Centrale –. Il decreto lanciato da Valditara, di fatto, ripropone gli obiettivi del piano estate 2021, ma è ancora lontano dall’approccio strutturale necessario per rispondere ai bisogni formativi che necessitano di una e una sola cosa: investimenti sulla scuola pubblica, a cominciare dall’aumento degli organici. Non dobbiamo chiedere alla scuola di realizzare un parcheggio estivo, dobbiamo pretendere che il mondo della scuola sia coinvolto con qualità e tempi adeguati – non a due mesi dalla fine dell’anno scolastico – per realizzare una operazione che abbia un vero significato didattico. C’è ancora molta strada da fare"