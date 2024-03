"Scuole ’Bursi’, lavori inaccettabili. Tinteggiatura su intonaco scrostato"

"Nessuno di noi accetterebbe un lavoro di questo tipo presso la propria abitazione, quindi mi domando per quale motivo dovremmo essere costretti a tollerarlo su un bene che appartiene a tutta la collettività, e presso il quale peraltro si svolgono attività educative fondamentali". E’ polemica a Fiorano: protagonista il candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Manfredini, che a proposito dei lavori di ripristino delle facciate delle scuole ‘Bursi’ a cura dell’amministrazione comunale evidenzia come "sono state tinteggiate direttamente su un intonaco ammalorato e completamente scrostato". Purtroppo "non sarà durevole, se non peggio, anzi entro poco tempo saremmo costretti ad un nuovo intervento con una conseguente maggiorazione dei costi e gli immaginabili disagi per chi frequenta quotidianamente quel plesso scolastico", scrive Manfredini, definendo l’operazione "l’ennesima brutta prova di inadeguata manutenzione da parte di questa amministrazione. Le modalità di intervento della Giunta Tosi - aggiunge Manfredini - sono ormai tristemente note quando si tratta di lavori pubblici: diventa urgente dare un cambio netto di direzione". Manfredini, che ha nelle manutenzioni e nelle opere pubbliche uno dei punti qualificanti del suo programma, aggiunge come "sarà fondamentale ricominciare dalle basi, dai fondamentali della pubblica amministrazione, dalla cura del territorio, anche e soprattutto – la conclusione - quando si tratta di opere apparentemente banali come l’intonaco di un edificio".

s.v.