Scuole Bursi, presentati i Murales: "Violenza e ambiente: è ora di agire"

Dai ragazzi, alla comunità. Ieri mattina, davanti alle scuole ’Bursi’ di Spezzano, sono stati presentati i murales realizzati dalle classi dell’istituto fioranese. ’Non muri ma ponti’: il titolo del progetto finanziato dal Comune e concretizzatosi grazie all’artista Simone Ferrarini. Al centro di numerose polemiche all’interno del dibattito politico locale, i graffiti in questione sono frutto di riflessioni dei ragazzi stessi. "Va detto innanzitutto – rimarca il sindaco Francesco Tosi – che questo non è un intervento di ristrutturazione edilizia. È un progetto di riqualificazione scolastica finalizzato a coprire questi muri, imbrattati in precedenza con scritte poco appropriate. Avere coinvolto i ragazzi è stata una cosa bellissima: quello che facciamo per le scuole lo facciamo per la qualità della società di oggi e di domani. Sono contento che nei miei mandati la scuola abbia sempre avuto il primo posto, anche negli investimenti. Spero che chi mi succederà seguirà la stessa strada".

I temi trattati nei murales sono molteplici, tutti rivolti agli "adulti", come li hanno chiamati gli alunni. Dalle questioni ambientali alla violenza di genere, passando per disagi psicologici e oppressione del mondo digitale: una notevole maturità da parte degli studenti delle scuole medie ha caratterizzato gli schizzi che sono stati alla base di questa iniziativa congiunta. Merito anche della dirigente scolastica Ilaria Leonardi, che si è messa in ascolto dei bisogni di una generazione etichettata di sovente in maniera superficiale.

ga. ar.