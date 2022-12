Scuole, calano risorse e iscritti "Ma sui servizi non arretreremo"

"Sui servizi non arretreremo". E’ un mantra delle nostre amministrazioni, ribadito anche dal sindaco Muzzarelli. E per ’saltarci fuori’, con gli asili, qui ci si è inventati la Fondazione Cresciamo, strumento che permette di gestirli tenendoci il ’cappello pubblico’, ma da una posizione esterna. E’ un fatto, però, che per le scuole dei nostri piccoli la situazione si fa sempre più in salita. Poche risorse, calo del numero di iscritti, l’ombra di un ritorno del Covid con tutte le sue pesanti conseguenze. Su questo fronte ci sarà da lavorare molto.