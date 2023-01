Scuole Carducci, teatro pronto il prossimo anno

Prende il via la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo teatro alla scuola media Carducci, con oltre 230 posti, che sarà destinato a un utilizzo polivalente, per attività scolastiche ed extrascolastiche, vocato prevalentemente a spettacoli di prosa. E’ stata pubblicata la gara per l’assegnazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione del teatro, il cui avvio è previsto entro marzo 2023, per una durata di poco oltre un anno. L’intervento, del valore di 5 milioni 280 mila euro, sarà finanziato per 824 mila euro dal Comune e per 4 milioni 455 mila euro con fondi Pnrr, nell’ambito del programma Next Generation Modena, e dal Ministero dell’Interno. Il teatro esistente, realizzato in un secondo tempo rispetto all’edificio scolastico, è rimasto danneggiato insieme al plesso scolastico a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il comune di Modena nel maggio 2012 ed è da tempo inagibile e inutilizzato. Il progetto prevede la completa demolizione dell’edificio esistente e la sua ricostruzione conservandone i caratteri morfologici ma consentendo di dotare la scuola di una nuova struttura architettonica rispondente alle esigenze operative, tecniche e prestazionali, ma anche alle odierne normative. Il nuovo fabbricato avrà una superficie pari a circa 1.300 metri quadrati, con un...