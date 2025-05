Scuole chiuse il 22 maggio

Giovedì 22 maggio saranno chiuse tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Sassuolo. Lo stabilisce l’ordinanza n°91 del 14 maggio a firma del sindaco Matteo Mesini. "Vista la comunicazione ufficiale degli organizzatori del 108° Giro d’Italia – si legge nell’ordinanza – che prevede per la giornata del 22 maggio il transito della tappa attraverso il territorio del Comune di Sassuolo; preso atto che il tracciato della gara ciclistica attraverserà il centro abitato sulle seguenti strade (via Po dal confine con il Comune di Fiorano Modenese, via Braida, Circondario Stazione e cia Radici in Monte fino al confine con il Comune di Casalgrande), con orario stimato di passaggio tra le 13,30 e le 14, fascia oraria coincidente con il picco di uscita degli studenti dalle scuole secondarie e con intenso traffico veicolare e pedonale, si stabilisce la chiusura di tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado di Sassuolo".