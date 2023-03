Scuole dell’Unione, al via cantieri per oltre 10 milioni

Entro la fine di novembre, nel territorio dell’Unione partiranno lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici per 10.657.000 euro. Di questi 8.935.382 euro sono fondi europei del Pnrr, mentre i restanti fondi li metteranno i comuni (il 30% Vignola avendo più di 10mila abitanti, il 20% gli altri comuni dell’Unione coinvolti). Ad annunciare questa importante novità è stata la presidente dell’Unione, Emilia Muratori, assieme ai sindaci Iacopo Lagazzi (Guiglia), Giovanni Galli (Marano), Enrico Tagliavini (Savignano), Federico Ropa (Zocca), oltre a Christian Tondi (presidente del consiglio dell’Unione), Daniela Fatatis (assessora alla scuola di Vignola) e Antonella Gozzi (assessora alla scuola di Savignano). A Guiglia sono stati assegnati 207.200 euro di risorse Pnrr per il miglioramento sismico della Scuola d’infanzia di Samone ’La Casina delle api’. Alla scuola dell’infanzia di Monteombraro di Zocca ’Il bosco dei 100 acri’ arriveranno 176.000 euro di fondi Pnrr. A Marano sono stati assegnati 1.360.000 euro di fondi Pnrr da destinare al terzo stralcio, quello relativo alla palestra, del rifacimento della scuola primaria De Amicis. Per Vignola e Savignano sono stati ammessi a finanziamento ben due progetti ciascuno. A Savignano arriveranno fondi Pnrr per 386.315 euro da destinare al 1° stralcio dei lavori di miglioramento sismico delle medie Graziosi e 322.761 euro per il miglioramento sismico della Scuola primaria Arsenio Crespellani. A Vignola, grazie a 1.078.000 euro, si potranno completare i lavori di adeguamento sismico delle medie Muratori, mentre 1.509.000 euro serviranno per l’adeguamento sismico delle Aldo Moro. Sempre a Vignola, quasi 4 milioni di Pnrr andranno per il primo stralcio dei lavori di costruzione di una nuova sede per la sezione distaccata di Vignola dell’Istituto agrario Spallanzani. Termine perentorio per tutti questi lavori: il 31 dicembre 2025.

m. ped.