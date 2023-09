Scuole, domani si riparte: "Investiti oltre 70mila euro"

"Domani le nostre scuole riapriranno le loro porte: ogni anno scolastico è un nuovo inizio che vi dà l’opportunità di raggiungere i vostri obiettivi e scoprire nuove attitudini e passioni. Ma in questo viaggio non sarete soli: a supportarvi, al fianco della famiglia, ci saranno gli insegnanti e il personale scolastico". Il vicesindaco di Formigine, Simona Sarracino, si rivolge agli studenti ma non solo nel suo messaggio di inizio anno scolastico, facendo il punto sui progetti didattici e sui cantieri avviati sui plessi scolastici cittadini. In primis i 70mila euro investiti, spiega Sarracino, "sui progetti di qualificazione scolastica, in totale 89, di cui 13 per la scuola dell’infanzia, 33 per la scuola primaria, 34 per la secondaria di primo grado e 9 per gli insegnanti". A questi si aggiungono le risorse, oltre un milione di euro, che finanziano i servizi scolastici, dal personale per il sostegno educativo-assistenziale degli studenti con disabilità al trasporto scolastico e ancora dal prolungamento orario al servizio di ristorazione. Quanto ai lavori, mentre proseguono gli interventi di miglioramento sismico, energetico e strutturale della primaria don Mazzoni di Corlo e quelli alla palestra delle ‘Fiori’ e della ‘Don Milani’, altri interventi sono stati portati a conclusione. Nel dettaglio sono state ampliate tre aule alle ‘Carducci’ e alle ‘Ferrari’, in collaborazione con genitori e volontari, è stato completato il percorso "Coloriamo la scuola" che ha portato alla tinteggiatura dei muri a tema "fiabesco", la riqualificazione del giardino e la verniciatura del ciottolato.