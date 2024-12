"Scuole, è allarme supplenze. Ma il Ministero rincara la dose"

"È da tempo che nelle nostre scuole si fa fronte al diffusissimo problema delle assenze del personale ricorrendo a risorse interne che vedono l’utilizzazione come supplenti di docenti curricolari, di sostegno o di potenziamento, figure queste ultime nate con finalità ben precise, ma che nel 99% dei casi si trovano solo a fare da tappabuchi. Ancor più drammatica risulta essere la situazione del personale Ata che il più delle volte non viene nemmeno sostituito". Così la Uil Scuola punta il dito sullo scenario e continua: "Le regole sulle supplenze sono chiare, sia per i docenti che per il personale Ata, ma la logica del risparmio e del ’fare cassa’ sulla scuola statale sta sfuggendo di mano rischiando di penalizzare seriamente non solo la didattica e l’organizzazione, ma anche chi di lavoro fa solo il supplente – continuano i sindacati –. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto un nuovo sistema di ’Alert’ per le supplenze. Questo sistema, anziché semplificare le procedure, le complica ulteriormente. I dirigenti scolastici saranno chiamati a giustificare ogni nomina, creando un clima di incertezza e ansia. Il controllo successivo dei revisori dei conti aggiunge un ulteriore livello di stress, trasformando il sistema in un meccanismo di controllo piuttosto che di supporto. In sostanza, questa nuova misura sembra più una minaccia che un aiuto per il personale scolastico. La Uil scuola Rua è fortemente contraria a questo sistema che sovraccaricherà ancor di più il lavoro di dirigenti e segreterie scolastiche e che invece di garantire l’equilibrio tra diritto allo studio e contenimento della spesa, come dichiarato dal Ministero, rischia di creare un clima di sfiducia".