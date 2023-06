Scuole, estate di cantieri "Presto più belle e sicure"

"Vi consegneremo a settembre ambienti più belli e confortevoli". Dagli edifici scolastici sassolesi escono gli alunni (qualche giorno fa sono finite le lezioni), ma le strutture cittadine non resteranno vuote, dal momento che saranno oggetto di un ambizioso piano di manutenzioni ed adeguamenti destinato a concludersi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

Con un post sui social il vicesindaco Alessandro Lucenti dà un ideale ‘via ai cantieri’, che si gioveranno tra l’altro di quasi due milioni di euro di fondi del PNRR in grado, effettivamente, di cambiare il volto di diversi plessi scolastici. "E di renderli più confortevoli e sicuri: a lungo – dice Lucenti – le manutenzioni poste in essere si sono limitate a soluzioni estemporanee, a chiamata, dettate soprattutto dalla necessità e dall’urgenza. In questo caso parliamo invece di interventi strutturali che non risolveranno certo tutti i problemi dell’edilizia scolastica cittadina, ma rappresentano un punto di partenza importante".

Numerosi gli interventi in programma, che riguarderanno l’adeguamento sismico delle scuole elementari ‘Gino Bellini’ di Quattroponti (dove si interverrà anche sulla mensa) per 500mila euro di spesa, delle medie Ruini (400mila euro) e Leonardo da Vinci (270mila), delle materne Rodari e Calvino (300mila euro ciascuna) oltre che di un’altra scuola elementare, la Sant’Agostino, su cui vengono investiti 200mila euro. "Parliamo di interventi parziali, nel senso che altro ci sarebbe da fare su un patrimonio scolastico particolarmente consistente, ma l’avvio dei lavori previsti è già, comunque, un segnale preciso che l’Amministrazione vuole dare". Detto infatti che in cantiere ci sono, come noto, anche la realizzazione di nuovi edifici scolastici, "e penso alla realizzazione delle nuove ‘Vittorino da Feltre’ oltre che del polo San’Agostino e del Nido Parco, va aggiunto – dice Lucenti – come fosse necessario, a nostro avviso, intervenire in modo radicale anche sull’esistente: questione di estetica e funzionalità, ma anche di sicurezza ed efficienza energetica".

Tra le tante attività cui si darà corso da qui a settembre, il vicesindaco ricorda anche ulteriori interventi, come "il rifacimento degli infissi delle Ruini e delle San Giovanni Bosco, la riqualificazione delle pavimentazioni delle Don Milani e delle Rodari", ad integrare un piano non privo di ambizioni, che andrà attuato marciando a tappe forzate verso il prossimo anno scolastico. Stefano Fogliani