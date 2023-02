Scuole, estate di restyling: "Aule più sicure"

Oltre un milione e mezzo di euro dal Pnrr per le scuole sassolesi. La Giunta, che già li aveva messi a bilancio, mercoledi ha approvato il quadro economico in modo da poter procedere all’esperimento delle gare d’appalto che dovrebbero dar modo ai lavori di essere svolti durante il periodo estivo, per non interferire con la didattica e presentare al via del prossimo anno scolastico edifici ancora più moderni e funzionali. Gli studi di fattibilità tecnica ed economica approvati dalla compagine di governo avviano infatti l’iter di realizzazione di interventi da eseguirsi tra giugno a settembre, "che si aggiungono – spiega il vicesindaco con delega al Patrimonio, Alessandro Lucenti – ai tanti altri, più corposi, approvati nei mesi scorsi che andranno ulteriormente a migliorare dal punto di vista sismico il patrimonio comunale oltre che, naturalmente, ad offrire maggiore sicurezza a chi nelle scuole lavora quotidianamente ed agli alunni che le frequentano". Progetti diversi, "ma – aggiunge Lucenti - tutti accomunati da tempistiche molto ristrette per poter permettere agli alunni di iniziare il prossimo anno scolastico: ringrazio tutti i tecnici e i progettisti che si sono sobbarcati l’onere di portarli a termine nel più breve tempo possibile". I plessi scolastici oggetto di interventi ospitano scuole dell’infanzia, scuole primarie, ovvero elementari e secondarie di primo grado, e una scuola media: l’investimento più cospicuo (500mila euro) è previsto presso le scuole elementari ‘Gino Bellini’ di Quattroponti (dove è in programma anche il rifacimento della mensa, anche in questo caso ‘soccorre’ il Pnrr) che ‘assorbono’ quasi un terzo delle risorse intercettate dall’Amministrazione. Poco meno del doppio (200mila euro) finanzieranno invece gli interventi sulla sede della primaria ‘Sant’Agostino’ di via La Spezia, in zona Rometta. Finita qui? Nemmeno per idea: i quadri economici approvati dall’Amministrazione nel corso dell’ultima riunione di Giunta prevedono anche investimenti per 350mila euro sulle materne ‘Rodari’, al Parco, e 300mila per le ‘Italo Calvino’ di San Michele. A chiudere il massiccio programma di intervento i lavori previsti sullo storico edificio delle scuole medie ‘Leonardo da Vinci’, sito in via Mazzini, cui il Comune ha destinato 270mila euro.

Stefano Fogliani