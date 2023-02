Scuole Gramsci, lampeggianti per le strisce pedonali

Vorrei segnalare una cosa che mi sta molto a cuore. Mio nipote frequenta la scuola Gramsci: ci sono due passaggi pedonali e chiedevo se si potessero mettere qui dei lampeggianti che indicano l’attraversamento pedonale. Perché sulla via Albareto nessuno va piano e nessuno si ferma per darti la possibilità di attraversare. In più ora che alle 17.30 è già sera mio nipote va in palestra sempre alle Gramsci accompagnato da me perché ha 9 anni, però anche se si fa cenno con la mano di rallentare qui nessuno si ferma (lo fa solo qualcuno di buon senso).

Angela Pellicciari