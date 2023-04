Scuole, itinerari a Palazzo Ducale

L’anno prossimo diversi progetti saranno a disposizione per le scuole superiori a Palazzo Ducale, i cui itinerari si i inseriscono nell’attività didattica dei docenti grazie all’interdisciplinarietà e all’utilizzo delle scansioni 3d che permetteranno all’opera d’arte di veicolare quella moltitudine di aspetti caratterizzanti un particolare momento storico. Nei giorni scorsi si è svolto un importante incontro per illuswtrare alle classi degli istituti Morante e Volta i progetti che si svolgeranno presso il Palazzo Ducale. Sono stati poi illustrati i diversi profili lavorativi che possono interessare il sistema museale, oltre a quelli più conosciuti e legati alla conservazione e valorizzazione dei beni artistici. I profili possono infatti spaziare dalla logistica alla chimica, all’informatica o allo studio delle luci per la valorizzazione delle opere dell’arte.