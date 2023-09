Scuole, manutenzione straordinaria

Il Comune di Fiorano ha portato avanti diversi interventi di manutenzione straordinaria negli istituti scolastici del territorio approfittando del periodo di chiusura estivo, e con l’avvio dell’anno scolastico passa all’incasso. Alle Bursi di Spezzano sono state interamente tinteggiate le pareti delle aule e dei corridoi, sono stati rifatti i controsoffitti dei corridoi della palestra e imbiancati gli spogliatoi, mentre nella palestra è stata rifatta anche la copertura e sistemato il parquet. All’esterno dell’edificio è stato inoltre realizzato un nuovo percorso pedonale di accesso alla struttura, in concomitanza con le opere di urbanizzazione a servizio anche della futura nuova scuola materna, e sono state installate telecamere di videosorveglianza che vigileranno sull’area. Altri interventi hanno invece riguardato le Leopardi, con la tinteggiatura di aule e corridoi e la realizzazione di un bagno per disabili, le Guidotti (tinteggio aule e manutenzione del teatrino, cui sono stati rifatti pavimenti di palco e platea), le Ferrari, dove è stato realizzato un bagno accessibile a persone con disabilità e la scuola dell’infanzia Arcobaleno, presso la quale è stato sostituito il linoleum della pavimentazione in alcune aree dell’edificio.

"Come amministrazione comunale – spiega l’assessore alle politiche scolastico educative, Luca Busani – ci siamo attivati affinché aule, grazie all’impegno e al lavoro quotidiano dei vostri insegnanti, si parli anche di lingue straniere, nuove tecnologie e molto altro ancora".