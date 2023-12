Scuole Marconi, addio container. Ma il trasloco sarà ’graduale’

Slitta di un paio di settimane il trasferimento delle scuole Marconi dagli attuali moduli al nuovo edificio completamente ristrutturato. A spiegare le tempistiche è il sindaco, Giovanni Gargano, che ha confermato che non si riuscirà a realizzare il trasloco, come inizialmente preventivato, durante le vacanze di Natale, ma lo spostamento degli alunni sarà comunque completato entro gennaio. "In accordo con la scuola e confrontando le necessità e i bisogni di tutte le parti – ha detto in particolare Gargano – si è convenuto, anche con la collaborazione dei tecnici di entrambi gli enti (che sentitamente ringrazio), che la soluzione migliore era quella di un trasferimento graduale nelle due settimane seguenti la pausa natalizia. I primi trasferimenti di arredi e strumenti inizieranno già durante le vacanze di Natale, tutto il resto seguirà subito dopo. Questa scelta condivisa permette di finalizzare al meglio gli ultimi atti legati alle rifiniture del cantiere e di mitigare quindi quanto più possibile questo importante rientro in sede". Quello delle Marconi, del resto, è stato definito dal primo cittadino un "cantierone", sia per le dimensioni sia per le difficoltà e le complessità incontrate.

"E’ un’operazione che, contando anche il costo dei moduli (100.000 euro al mese), è costata circa 5 milioni di euro di fondi comunali. Siamo stati inoltre fortemente condizionati dall’emergenza pandemica e dal rincaro delle materie prime. Ma investire sulle scuole, significa investire sul futuro della nostra comunità. Ora, anche questo obiettivo di mandato tra i più importanti e delicati, si sta chiudendo con grande soddisfazione da parte di tutti. Sensibilità e concretezza hanno accompagnato questo lungo percorso per mitigare al massimo il disagio di tutti: personale Ata, insegnanti, famiglie e tutto il sistema che fa ’girare’ la scuola, a cui a nome della città non posso altro che dire grazie. Nei prossimi giorni e comunque entro Natale – ha spiegato Gargano – ci saranno diversi appuntamenti con i diretti interessati per condividere date e tutti gli aspetti organizzativi del trasferimento".

Marco Pederzoli