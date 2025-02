Scuole materne e asili: "Servizi garantiti anche con meno risorse. E i posti sono aumentati"

"Nonostante il progressivo de-finanziamento che gli enti locali subiscono, l’Amministrazione comunale ha scelto di mantenere i servizi dal punto di vista quantitativo e qualitativo: una scelta politica molto chiara", ha sottolineato l’assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli in Consiglio Comunale. L’assessora ha precisato che negli ultimi tre anni sono stati aumentati i posti nido pubblici/convenzionati di 153 unità, anche grazie all’utilizzo di fondi regionali, e si è proceduto con Fism ad avviare un percorso per 70 ulteriori posti nido attraverso la conversione di posti d’infanzia, che, aggiunti ai 1.600 posti pubblici e convenzionati e ai 538 nel privato, fanno arrivare la disponibilità complessiva a 2.208 posti.

La percentuale di copertura rispetto al numero di bambini residenti in fascia di età di nido (3.720 al 31 dicembre 2024) è quindi del 45 per cento rispetto ai posti pubblici e convenzionati e raggiunge il 59 per cento se si considerano anche i posti privati.

"Una percentuale nettamente superiore rispetto agli standard italiani e in linea con le indicazioni dell’Europa che aveva prima previsto il traguardo del 33% e che poi ha fissato l’obiettivo del 45% da raggiungere entro il 2030”, ha affermato Venturelli aggiungendo: "Ma non vogliamo fermarci qui; l’obiettivo è di continuare ad aumentare l’offerta: una prima risposta è l’ulteriore apertura di una sezione lattanti a settembre, in linea con lo scorso anno, che ha visto l’avvio di due sezioni, al Barchetta e al Villaggio Giardino. Per l’anno educativo 2026/2027 sarà inoltre pronto il nido Magenta (60 posti) in via di realizzazione con risorse Pnrr".

Sui tagli alla scuola, "il Governo deve chiarire se vuole veramente invertire il trend della denatalità e se ritiene o non che investire sull’infanzia sia investire sul futuro", ha affermato l’assessora proseguendo: "La nuova legge di bilancio, oltre a non prevedere risposte sul fronte dell’adeguamento degli stipendi dei docenti, stabilisce una riduzione drastica della dotazione organica per i prossimi anni, mentre di fronte al calo delle nascite, ridurre il numero degli alunni per classe, per una didattica di qualità, dovrebbe rappresentare una delle priorità".