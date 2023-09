Scuole medie, premi a 12 talenti

Sono 12 i giovanissimi talenti del territorio risultati vincitori del ‘Premio Eccellenza’, istituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi per riconoscere il merito degli alunni delle scuole medie con risultati esemplari nel rispettivo piano di studio uniti a una particolare padronanza della lingua inglese.

I premiati dell’edizione 2023 sono stati Sofia Bartoli (Alberto Pio), Beatrice Bassoli (Focherini), Beatrice Bini (Margherita Hack), Vittoria Brunetti (Istituto Sacro Cuore), Giorgio Contini (Sassi – Soliera), Alessandro Coppola (Focherini), Olivia Gasparini (Alberto Pio), Melissa Manni (Sassi – Soliera), Giona Mazza (Margherita Hack), Filippo Messina (Ic Soliera), Filippo Nadalini (Margherita Hack), Agnese Sabato (Fassi). Il concorso, istituito per valorizzare e incentivare gli studenti a persistere nell’impegno scolastico dimostrato già in giovanissima età, promuovendo allo stesso tempo la conoscenza della lingua inglese, ha previsto per l’edizione 2023, in base alle preferenze espresse dai vincitori, un personal computer full opnional o un viaggio premio nell’English Summer Camp di Forni di Sopra in provincia di Udine con counsellors madrelingua e bilingue. Gli studenti premiati delle scuole medie del territorio hanno potuto così implementare le proprie dotazioni tecnologiche o vivere un’esperienza di immersione linguistica in inglese, di una settimana durante l’estate.

Gli studenti sono stati selezionati sulla base di criteri rigorosi, quali votazioni medie non inferiori al 9 e una spiccata attitudine nella lingua inglese, coinvolgendo gli iscritti alla classe seconda delle scuole secondarie di primo grado del territorio di Carpi, Novi e Soliera, nell’anno scolastico 20222023.