Scuole Muratori, alcune aule sono ancora al freddo

Non è stato risolto tutto nella giornata di ieri, come inizialmente sembrava possibile, ma è comunque in via di soluzione il problema all’impianto di riscaldamento alle scuole medie Muratori di Vignola. A confermarlo è la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Parte delle aule sono già tornate alla normalità, ma la ditta (che ha l’appalto per la gestione dell’impianto di riscaldamento, ndr), pur avendo lavorato tutta la mattinata (di ieri, ndr), non ha potuto concludere la manutenzione. Necessita di una nuova attrezzatura che verrà portata alle scuole Muratori domani mattina (oggi, ndr)". È quindi lecito attendersi, stando agli ultimi aggiornamenti, una rapida soluzione del problema, che diverse proteste ha causato negli ultimi giorni, sul fronte politico ma non solo. Proprio il mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento, del resto, ha fatto scattare la convocazione di un consiglio di istituto straordinario, in programma on line per domani alle 17. In questa sede, tutti i genitori interessati potranno quindi dire la loro e confrontarsi con le istituzioni competenti. Fonti interne all’istituto, intanto, fanno sapere che il problema del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento non è saltato fuori all’improvviso solo in questi ultimi giorni, ma si presenta con una certa regolarità da circa tre anni. Tra i genitori, quindi, c’è già chi chiede la sostituzione dell’impianto, per risolvere in modo definitivo il problema delle aule troppo fredde o (è successo anche questo) troppo calde. Per quanto riguarda il guasto di questi giorni, pare sempre da fonti interne all’istituto che la causa sia una sorta di grande bolla d’aria che impedisce il regolare passaggio dell’acqua nelle tubature.

m. ped.