"Scuole, muri danneggiati e nuovi disagi"

L’inizio del nuovo anno scolastico a Vignola? Bene ma non benissimo, secondo l’opposizione in consiglio comunale. Il consigliere regionale e comunale della Lega, Simone Pelloni, alla vigilia della prima campanella dell’anno scolastico 202324 denuncia infatti di avere ricevuto segnalazioni di problemi sia alle Mazzini, sia alle Calvino.

"Alla vigilia del nuovo anno scolastico – afferma Pelloni – l’amministrazione comunale di Vignola rileva tutta la sua incapacità di programmazione anche su questioni piuttosto semplici. Da alcuni genitori – prosegue Pelloni – ho ricevuto fotografie di almeno un’aula delle scuole Mazzini, destinata ad accogliere una classe delle Aldo Moro (in quest’ultimo plesso sono infatti in corso lavori di adeguamento sismico che dureranno un paio d’anni, ndr), che presenta evidenti danni all’intonaco dei muri. Eppure, l’amministrazione sapeva con largo anticipo, visto che i lavori li gestisce direttamente, che le Mazzini da quest’anno dovranno ospitare anche sei classi delle Aldo Moro. Inoltre, situazioni di potenziali disagi mi sono state segnalate anche alle Calvino, dove ancora, dall’emergenza covid, mancano attaccapanni e armadietti per gli alunni perché non ripristinati. Sarà così per tutto l’anno scolastico? Mi auguro proprio di no. Presenteremo comunque un’interrogazione in consiglio comunale per fare luce sui diversi problemi che riguardano i plessi scolastici vignolesi. Mi auguro intanto che la sindaca, quando molto probabilmente andrà a visitare le scuole per i tradizionali auguri di inizio anno, si possa rendere conto personalmente di queste criticità, che certo non danno un’immagine di buona amministrazione".

Replica a Pelloni l’assessora all’istruzione Daniela Fatatis, rilevando: "Proprio i plessi tirati in ballo dal consigliere Pelloni, e cioè le sedi delle elementari Calvino e Mazzini, sono stati interessati quest’estate da importanti lavori di messa in sicurezza con l’istallazione di un sistema di anti-sfondellamento sui soffitti per un valore superiore ai 500mila euro di fondi Pnrr. La tutela degli alunni e del personale della scuola, quindi, è stata mantenuta da quest’Amministrazione in primo piano. Per quanto riguarda gli attaccapanni e gli armadietti alle Calvino siamo in attesa delle istruzioni da parte della scuola sull’opportunità di installarli dentro o fuori dalle aule. Infine, sia alle Calvino che alle Mazzini sono già state ritinteggiate alcune aule; le rimanenti, come abbiamo già spiegato ai genitori e ai docenti, verranno tinteggiate non appena ce ne saranno le condizioni".

