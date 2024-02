Scuole, nuove iscrizioni. Tecnici e professionali fanno il pieno di studenti

I riflettori continuano a mantenersi ben puntati sul futuro delle scuole. E i primi risultati, in vista del prossimo anno, cominciano già a "germogliare".

Se il numero più alto di iscrizioni nelle scuole della regione si è registrato nella provincia di Bologna – dove se ne contano poco più di 23 mila – Modena si trova soltanto un gradino più in basso, occupando il secondo posto con ben 18.560 iscrizioni.

Di queste, se scorporate, se ne contano 5.031 per quanto riguarda le scuole primarie, 6.159 per le scuole secondarie di primo grado e, infine, 7.370 iscrizioni per le scuole secondarie di secondo grado. Allargando lo sguardo all’intera regione, per ciò che riguarda l’anno scolastico 2023-2024, erano stato contate 109.336 domande, un numero maggiore rispetto alle attuali 108.052 per l’anno scolastico 2024-2025. Un lieve calo, dunque, così come quello registrato anche nel territorio modenese: furono infatti 19.148 nel 2022 e 18.971 nel 2023. Come sempre, di particolare interesse sono i dati relativi agli indirizzi verso i quali si sono orientate sul territorio le scelte di studio dei ragazzi. Numeri alla mano, le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie in regione sono state complessivamente 40.925, di cui 18.569 ai Licei e 15.346 agli istituti tecnici e 7.010 agli istituti professionali. Lente di ingrandimento alla mano, se paragoniamo questo andamento a quello registrato durante gli scorsi anni, viene confermata una vera e propria crescita degli istituti tecnici e professionali e, parallelamente, una lieve flessione dei licei, nonostante rimanga la scelta più gettonata. Il trend della regione trova conferma anche nei dati registrati a Modena: ben 3.152 gli studenti che hanno deciso di percorrere la strada del liceo, mentre sono 2.866 i ragazzi che hanno preferito indirizzarsi verso gli istituti tecnici. Si contano, inoltre, 1.352 iscrizioni agli istituti professionali. Cifra dopo cifra, il futuro della scuola prende così sempre più forma: "Anche per il 2024/25 in Emilia-Romagna le domande di iscrizione per il secondo ciclo confermano una preferenza per gli istituti tecnici e professionali – afferma il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma –. Anche il confronto con i dati regionali riferiti all’anno scolastico 2023/24 vede consolidarsi questa tendenza, con gli istituti professionali che raccolgono oltre il 17% delle domande. Si tratta di un risultato che premia l’attenzione sempre crescente riservata dalle scuole alle attività di orientamento, realizzate anche con la proficua collaborazione dei soggetti del mondo produttivo".

g. d. c.