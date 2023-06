Scuole per l’infanzia "Il sistema integrato offre oggi 4.352 posti"

Il sistema integrato per l’infanzia che mette insieme scuole comunali, di Fondazione Cresciamo, statali, convenzionate e paritarie Fism, offre oggi 4.352 posti (con una copertura del 98% rispetto ai bimbi residenti della fascia 3-6 anni) di cui circa un terzo nelle scuole Fism frequentate da 1.396 bambini. Per queste famiglie, per ogni bambino in situazione di disagio economico o sociale iscritto alla scuola, il Comune, su richiesta dell’utente, assegna un contributo a supporto del pagamento della retta. Il contributo è erogato alle scuole in modo da essere decurtato dalla retta corrisposta dal genitore e riguarda circa 130 bambini per complessivi 135mila euro.

Lo ha spiegato l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi sottolineando che l’inserimento dei posti delle strutture Fism nel bando e le relative modalità derivano dal Protocollo d’intesa. Baracchi ha ricordato come il "protocollo derivi da accordi, avviati oltre vent’anni fa, per costruire un sistema di formazione pubblico integrato ‘a rete’ in grado di garantire la scolarizzazione di tutti i bambini di tre, quattro e cinque anni, che assicuri flessibilità, diversificazione, integrazione, potenziamento, qualificazione all’offerta, a cominciare dal consolidamento di un sistema unico di iscrizioni".

"Proprio la creazione di un centro unico di iscrizioni che permette alle famiglie di conoscere tutta l’offerta presente in città, senza ricorrere a doppie iscrizioni è un risultato di cui Modena può vantarsi nel panorama nazionale, che consente di ottimizzare il procedimento d’iscrizione, per altro auspicato dalle ultime Linee guida sullo Zerosei.

Gli impegni che ha assunto Fism con il Protocollo sono di inserire tra i posti disponibili nel bando gestito dagli uffici comunali all’interno del sistema del centro unico di prenotazione alcuni posti per ogni scuola e di comunicare agli uffici le rette applicate dalle scuole Fism per l’anno scolastico successivo.

Per quanto riguarda, infine, il contributo a beneficio delle famiglie in situazione di disagio, l’assessora ha precisato che per ogni utente che rientra in fascia Isee fino a 4.700 euro viene erogato mensilmente un contributo pari a 135 euro, mentre per quelli in fascia Isee fino da 4.700 fino a 9.500 euro il contributo è pari a 67 euro.

Dopo la trasformazione in interpellanza, Elisa Rossini di FdI ha posto l’attenzione sull’apporto delle Fism al sistema educativo della città, sottolineando che nelle scuole paritarie “i costi complessivi di gestione sono a carico del gestore, mentre in quelle comunali e statali sono a carico della comunità. Per un bambino che frequenta una scuola statale il costo per la collettività è di oltre 7 mila euro, mentre per uno frequenta una Fism è di 500 euro.