Scuole più sicure. Al Fermi torri e rinforzi per poter resistere anche ai terremoti

L’istituto tecnico Fermi di Modena guarda al futuro alla luce di due parole chiave: sicurezza e innovazione. In questi mesi, la scuola di via Luosi, eccellenza indiscussa tra gli istituti secondari di secondo grado della città, sta subendo un massiccio intervento di messa in sicurezza e riqualificazione sostenuto dalla Provincia di Modena: l’investimento complessivo supera i cinque milioni di euro. Il primo stralcio di lavori, per l’importo di circa due milioni di euro, è terminato da pochi giorni e ha comportato la realizzazione di due torri dissipative localizzate nel cortile interno del plesso e collegate alla struttura esistente, oltre a un giunto sismico situato tra il corpo di via Caula e quello di via Luosi, con l’installazione di un portale in acciaio a sostegno dei solai.

Le torri dissipative sono strutture innovative progettate per permettere agli edifici di resistere anche di fronte a terremoti di grande intensità: queste strutture assorbono le oscillazioni del sisma e le scaricano alla base su dispositivi di dissipazione disposti radialmente per risultare attivi in tutte le direzioni: il risultato è la riduzione delle accelerazioni e degli spostamenti. Il secondo stralcio di lavori, che inizierà la prossima settimana, riguarda l’adeguamento sismico dell’edificio adiacente a via Caula, per un importo complessivo di 2.630.000 euro. Ancora, il terzo stralcio, attualmente in fase di realizzazione, riguarda il miglioramento sismico della palestra dell’istituto per un importo di circa 600.000 euro. I lavori, che termineranno entro novembre, hanno comportato il consolidamento dei muri di tamponamento perimetrali e il rinforzo dei nodi strutturali dell’edificio, sia attraverso l’impiego di fibre di vetro in fiocchi innestate nella muratura a rinforzo della struttura, sia con l’utilizzo di fibre di carbonio.

"Come è emerso ieri dall’incontro con i presidi e con l’Ufficio scolastico provinciale – dichiara il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia – la Provincia ha stanziato complessivamente 64 milioni di euro per la sicurezza degli istituti di sua competenza, comprese palestre e laboratori. Nel caso del Fermi, è stato richiesto un sacrificio importante agli studenti che dovranno frequentare le lezioni nelle sedi succursali e a tutto il personale scolastico. I cantieri comportano sempre alcuni disagi, ma da parte delle istituzioni c’è l’impegno concreto per restituire una scuola più all’avanguardia e più sicura". Attualmente, i 1213 studenti delle 51 classi del Fermi, sono dislocati tra la sede principale di via Luosi e la succursale del Centro famiglia di Nazareth in via Formigina, dove si trovano quattordici aule e tre laboratori. Appena partirà il secondo stralcio di lavori, altri studenti saranno collocati nell’ulteriore succursale di via Rainusso, con nove aule e locali annessi. Al termine dei lavori tutti gli studenti potranno frequentare l’unico polo scolastico di via Luosi. "Questo istituto – conclude il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli – è un punto di riferimento a livello provinciale e regionale e offre un servizio di qualità altissima: lo sanno bene le aziende, che guardano sempre con interesse il percorso di questi ragazzi e, spesso, li chiamano appena terminato l’esame di maturità. Da parte nostra, dobbiamo continuare a impegnarci per assicurare agli studenti un’istruzione di eccellenza. Il Comune di Modena, intanto, ha già firmato una convenzione con la Provincia che riguarda la struttura Ramazzini: presto gli ospiti dell’attuale Cra saranno trasferiti in un nuovo edificio e, per il futuro, l’idea è di trasferire in via Luosi l’Ufficio scolastico provinciale -ex Provveditorato - ampliando ulteriormente l’efficienza di questo polo scolastico, che da anni è un punto di riferimento della realtà educativa modenese".

Jacopo Gozzi