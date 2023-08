"Scuole più sicure e ambulatorio per i fragili"

Messa in sicurezza degli edifici scolastici, realizzazione di una nuova palestra al Poggio, partenza della "zona 30", lavori all’ex mercato ortofrutticolo, Casa della comunità, ospedale di comunità e tanto altro ancora. Nel mezzo della tradizionale pausa estiva, la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, coglie l’occasione, su richiesta del Carlino, per fare il punto sugli ultimi lavori conclusi e su quelli in procinto di partire.

Sindaca, quali sono alcuni dei principali progetti portati a termine di recente?

"Sono diversi. Ricordo ad esempio quelli del bilancio partecipato, così come le importanti manutenzioni straordinarie in vari parchi cittadini. Per non parlare della completa riqualificazione della vasca media della piscina, dell’aula di musica delle scuole medie, degli spogliatoi e del campo sintetico del Poggio. Ma sono ancora più importanti, in termini di impegno economico, le iniziative che ci attendono nei prossimi mesi. Al momento, sul solo territorio di Vignola, abbiamo ottenuto dal Pnrr il finanziamento di opere per circa 20 milioni di euro".

Quale sarà una delle prime opere a partire grazie al Pnrr?

"La stazione di posta per persone fragili all’ex mercato ortofrutticolo, con ambulatorio medico, servizi sanitari e comunali.

Al contempo, sempre all’ex mercato sarà trasferito l’emporio sociale Eko, grazie un finanziamento Pnrr ricevuto dall’Unione".

Altri importanti interventi ai nastri di partenza?

"Stiamo riqualificando via Plessi e realizzando la rotatoria tra la circonvallazione e via Frignanese, attesa da anni, ma al contempo stiamo investendo molto anche sulla sicurezza scolastica".

Quali sono le scuole coinvolte?

"Sono interessate da interventi di adeguamento sismico le Aldo Moro completamente e le Muratori con il terzo stralcio. In entrambi i casi i lavori dureranno due anni, approfittando anche dei mesi estivi. Per le Moro sarà necessario il trasferimento di 7 classi: sei alle Mazzini e una alle Barozzi, tutte del tempo antimeridiano. Per le Muratori, invece, sarà necessario solo il trasferimento temporaneo del Cpia in altra sede e di alcune classi in altri locali, ma queste ultime sempre nell’ambito della stessa scuola Muratori.

Non tralasceremo anche le altre scuole. Ad esempio, i lavori per la nuova mensa alle Mazzini saranno affidati tra agosto e settembre così come sono ormai conclusi gli interventi di anti sfondellamento alle Calvino e alle Mazzini".

Altri interventi di riqualificazione della città?

"Quelli sulla pubblica illuminazione. In accordo col gestore stiamo ultimando il primo stralcio che interessa 3000 punti luce, con la sostituzione di lampade a minore consumo e a più alta efficienza energetica.

Il secondo stralcio, che riguarda anche il centro storico, è soggetto ad autorizzazione della Sovrintendenza, già richiesta".

Veniamo a due temi caldi, che hanno provocato anche accesi scontri con l’opposizione: la nuova Coop e la palestra del Poggio. A che punto siamo?

"Per la nuova Coop, tra fine settembre ed ottobre riprenderanno i lavori della conferenza preliminare chiamata a valutare il progetto che Coop sta predisponendo con le modifiche richieste, anche a seguito dei lavori del tavolo di coordinamento sulla viabilità. Per la palestra del Poggio, nei giorni scorsi abbiamo consegnato l’area all’impresa che inizierà i lavori entro settembre. Per la verità, il progetto prevede la realizzazione di due palestre: una, più grande, sarà un vero e proprio palazzetto dello sport con tanto di tribune. L’altra, al piano superiore, sarà a servizio di cittadini e associazioni e sarà realizzata insieme alle tribune nel secondo stralcio".

In autunno inizierà anche il progetto delle "zone 30" a Vignola. Scatteranno sanzioni?

"Ci sarà un’ampia fase di informazione alla cittadinanza, con anche un convegno in programma il 23 settembre, e sarà adeguata la segnaletica nelle zone interessate. I controlli saranno poi un impegno della polizia locale. Per alcune strade non coinvolte nel progetto, come ad esempio via Per Sassuolo e via Per Spilamberto, stiamo riflettendo sull’installazione di autovelox. Ma è in corso anche un ragionamento più ampio con Provincia e Comune di Spilamberto per mettere in sicurezza via Confine, con la realizzazione di una bretella tra via Garofalana e la Pedemontana".

Anche se non dipende dal Comune, può dare qualche garanzia sulla prossima stagione al teatro Fabbri?

"Siamo abbastanza fiduciosi che possa essere annunciata la nuova stagione entro la fine di settembre".

Come giudica i rapporti con l’opposizione?

"Sono quasi tre anni che amministriamo e l’impressione che abbiamo è quella di essere sempre in campagna elettorale. L’approccio non è mai cambiato. Lavorare in questa situazione, oltre che essere faticoso, non fa bene alla città".

Marco Pederzoli